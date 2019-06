"Fear the Walking Dead" 5x01 EN VIVO ONLINE: ¿cómo y a qué hora ver el estreno de la temporada 5?

“Fear the Walking Dead” volverá con su quinta temporada este domingo 2 de junio a través de AMC. Al final de la entrega anterior Morgan regresó a tiempo con un camión lleno de cerveza y salvó de la muerte a sus compañeros que fueron envenenados por Martha. Después del incidente, encontraron la fábrica de la que Clayton / Polar Bear recogía las provisiones y decidieron levantar una base de operaciones en aquel lugar y abandonar la idea de viajar a Alexandria. Entonces, ¿qué pasará en la quinta temporada del drama zombi?

En una entrevista con Comicbook, el showrunnerIan Goldberg explicó que en los nuevos episodios de “Fear the Walking Dead” serán exploradas distintas partes de Austin, e incluso otros lugares del estado texano para así profundizar en la historia. "Siempre intentamos evitar la repetición y continuaremos así, llevaremos a los personajes al siguiente escalón de la evolución de su camino".

Esta nueva entrega de "Fear the Walking Dead" incluirá un crossover con la serie principal y el encargado de realizarla será Dwight, personaje interpretado por Austin Amelio. La última vez que los fans lo vieron fue cuando Daryl Dixon (Norman Reedus) le perdonó la vida, pero lo exilió de las comunidades.

Por lo visto en las fotografías que publicó AMC, Dwight ha tenido que superar varios obstáculos para lograr sobrevivir solo en medio del apocalipsis zombi.

SINOPSIS OFICIAL DE "FEAR THE WALKING DEAD" 5X01: ‘HERE TO HELP'

“Hacia la quinta temporada, la misión del grupo es clara: encontrar a los sobrevivientes y ayudar a hacer de lo que queda del mundo un lugar un poco mejor. Con una terca determinación, Morgan Jones lidera el grupo con una filosofía arraigada en la benevolencia, la comunidad y la esperanza. Cada personaje cree que ayudar a los demás les permitirá corregir los errores de su pasado. Pero la confianza no se ganará fácilmente. Su misión de ayudar a otros se pondrá a prueba cuando el grupo se encuentre en un territorio desconocido. Se verán obligados a enfrentar no solo su pasado sino también sus temores. Solo enfrentando esos temores, el grupo descubrirá una forma de vida completamente nueva, que los cambiará para siempre", se puede leer en la descripción publicada por AMC.

De acuerdo a la sinopsis de ‘Here to help’ (5x01), primer episodio de la quinta temporada de “Fear the Walking Dead”, “liderado por Morgan y Alicia, el grupo aterriza en un territorio desconocido en busca de sobrevivientes para ayudar, pero no todo es lo que parece en esta nueva tierra”.

TRÁILER DE "FEAR THE WALKING DEAD" 5X01: ‘HERE TO HELP'

En el tráiler oficial de la quinta temporada del drama zombi se anuncia el ingreso de Dwight al spin-off de "The Walking Dead" y el regreso de Rubén Blades como Daniel Salazar, personaje que había sido visto por última vez al final de la tercera temporada.

Mientras que en uno de los avances del primer episodio de esta entrega Dylan y Max atraen a un grupo de zombis cuando intentan cazar un ciervo. En ese momento un avión se estrella cerca y en medio del humo aparece Alicia para salvar a los dos pequeños.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 5 DE "FEAR THE WALKING DEAD"?

La quinta temporada de "Fear the Walking Dead" será estrenada este domingo 2 de junio a las 9:00 pm (hora del este) por AMC en Estados Unidos.

En América Latina, la nueva temporada de "Fear the Walking Dead" recién será estrenada el lunes 17 de junio por AMC.