"The Walking Dead" no es ajeno a mostrar muertes inesperadas y su spin-off, "Fear The Walking Dead", también usa tal recurso. Por ello en cada temporada la historia ha perdido a un miembro de su elenco principal.

A continuación, spoilers de "Fear the Walking Dead" 4x03, "Reunion".

Luego de un episodio en el que Nick Clark (Frank Dillane) parece entender que puede haber un camino para él que no esté marcado por la violencia, la pequeña Charlie le dispara.

Charlie forma parte de los Buitres, un grupo de sobrevivientes que se dedica al pillaje. Con la bala en el pecho Nick, cuya mirada indica que no puede creer que su vida acabará, solo cae al suelo sin palabras.

Pero "Fear The Walking Dead" no podía terminar sin reunir a Nick con los suyos. El personaje, antes de morir, logra ver por última vez a su hermana, Alicia (Alycia Debnam-Carey), así como al amor de su vida, Luciana (Danai García). Solo entonces muere y, como da a entender la toma donde yace en un campo de flores, encuentra la paz.

Desde su aparición en "Fear The Walking Dead" Nick Clark se convirtió en un personaje favorito. Adicto a las drogas, siempre recayó en actitudes erráticas pero, en los últimos episodios, parecía más centrado, dispuesto para conseguir algo en el nuevo mundo.

En su cuarta temporada, "Fear the Walking Dead" sigue a Morgan Jones (Lennie James), quien dejó Alexandria para internarse en el territorio oeste de Estados Unidos. Allí encuentra con el grupo de la familia Clark, que tuvo un fatídico encuentro con los villanos de la temporada.

DATOS

"Fear The Walking Dead" se transmite todos los domingos por la noche en el canal AMC Latinoamérica.

Puedes ver las temporadas anteriores en Prime Video.