"Fear the Walking Dead" temporada 5 revela sus primeras fotos

Al parecer los crossovers de "Fear the Walking Dead" y "The Walking Dead" serán cada vez más comunes, pues en los próximos capítulos Dwight (Austin Amelio) ingresa al elenco.

Como se recuerda, Dwight fue expulsado de Alexandria. En imágenes se puede apreciar a Alicia Clark, Morgan Jones, Victor Strand Charlie, John Dorie y June.

Cabe indicar que aún no existe fecha de estreno para la quinta temporada de "Fear the Walking Dead". Pero muchos fanáticos de la serie indican que podría ser en el mes de abril, cuando terminaría la novena temporada de "The Walking Dead".

El spin-off de "The Walking Dead" inició su primera temporada el 23 de agosto de 2015 y goza de mediano éxito entre los fanáticos de la serie norteamericana.

Josh Sapan, director general de la cadena AMC Networks, manifestó el año pasado al portal THR que: "The Walking Dead es un universo… y tenemos el plan de gestionarlo en la próxima década. Es un cuidadoso plan que respetará el mundo que todos sus fanáticos aman".