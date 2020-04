Todo parecía indicar que Federico Moccia veía venir esta ola de frustraciones por parte de los fanáticos de sus libros. “Qué clase de Babi y Hache son estos”, “¿Y esto qué tiene que ver con la historia real?”, son algunos de los comentarios que se podían leer en YouTube luego de revelarse el tráiler de la serie de Netflix “Summertime”, o en español, “A tres metros sobre el cielo”.

“Summertime” es la tercera adaptación de la exitosa novela de Federico Moccia publicada en 1992. Tras la película de Luca Lucini en 2004 y la versión española del director Fernando González Molina en 2010, protagonizada por Mario Casas y María Valverde. Este 2020 Lorenzo Sportiello y Francesco Lagi fueron los encargados de dirigir la serie de ocho episodios protagonizada por Rebecca Coco Edogamhe y Ludovico Tersigni.

Pero, ¿por qué tanta decepción por parte de los seguidores antes de ver la serie? Los seguidores de Moccia vienen, prácticamente, implorándole por años que realice la tercera entrega de la historia. La respuesta es sencilla. “Summertime” no sigue al pie de la letra la trama que el libro cuenta y, además, es narrada desde un contexto actual.

“Summertime” se centra en la atracción innegable que une a Ale y Summer, dos jóvenes que vienen de mundos opuestos. Él es un ex campeón de motocicletas, rebelde y decidido a tomar las riendas de su vida. Mientras que ella es una niña que sueña con volar lejos, pero sabe que es el pegamento de su familia.

“El escenario de los eventos ya no será Roma. Los nombres de los protagonistas también cambiarán y el entorno temporal será contemporáneo, por lo que encontraremos teléfonos inteligentes, Whatsapp, Facebook y quizás selfies de los protagonistas filmados en la playa y publicados en las historias de Instagram. ¿Es una traición? Absolutamente no. Es una hermosa evolución y estoy feliz por ello”, me comentó Moccia hace casi un año, cuando lo entrevisté vía email por el lanzamiento de u novela “Mil noches sin ti”. En ese entonces, la noticia acerca de esta nueva adaptación recién se había anunciado. Además, la gente aún podía salir a las calles sin temor al contagio por el coronavirus. De hecho, a lo largo de la entrevista él hace referencia a la alegría de estar fuera de casa. Moccia se encuentra en aislamiento en su casa en Italia para prevenir contagiarse del coronavirus, que en ese país ya mató a más de 20.000 personas.

“A tres metros sobre el cielo” continúa siendo un fenómeno global.

A menudo sucede que la película se transpone a mis libros. Al tener un estilo de escritura muy “visual” que se mueve a través de imágenes, la adaptación de la película es bastante simple. Escribir en general, ya sea un libro o una película, es una mezcla de experiencia y creatividad. Se basa en lo que se conoce, se reelabora (incluso si sigue siendo muy relevante para la realidad de los hechos) y se crean dinámicas que pueden involucrar a un gran número de personas desconocidas.

Netflix es una plataforma importante que está emocionando al mundo con lo que ofrece. Y los códigos de comunicación visual están cambiando. Es emocionante, por eso me enorgullece que Step, Babi y Gin inspiren una nueva serie. Así, una dinámica personal (que en teoría podría ser demasiado subjetiva para atraer a otros) se vuelve más coral. Una historia de muchas. En la que nos reconocemos y nos sentimos parte de un patrimonio colectivo. Entonces ocurre una especie de iluminación, un instante en el que se activa algo que reúne algunos elementos que han sido confiscados en quién sabe qué rincón de nosotros. Por lo tanto, creo que todo está conectado y la adaptación es simplemente una nueva forma de ver la historia contada.

Federico Moccia frente al Coliseo Romano, cuando todavía se podía salir a la calle normalmente en Italia. El autor está en aislamiento para prevenir el coronavirus. Foto: Difusión.

¿Cuál es el significado de la palabra “amor” en su vida? ¿Diría que el concepto ha cambiado a lo largo de los años?

Para mí el amor es el motor. Y como tal, trato de hacerle mantenimiento todos los días. Sí, su significado en el tiempo se amplía enormemente. Lo veo en mi día a día, que es intenso. Tanto, a veces más de 24 horas deben contenerlo. […] Me despierto lo suficientemente temprano, tomo un buen desayuno con mi esposa y mis hijos, y luego voy en scooter a la oficina, esquivando el tráfico de Roma. Divirtiéndonos con las escenas de la calle: un hombre muy nervioso parado en la fila en el semáforo, una mujer esperando el autobús, una madre llevando a su hijo a la escuela, el gato esperando algo de comer frente a la puerta de un bar. Mira mi ciudad que despierta, vive y yo con ella. Luego, el trabajo, las llamadas telefónicas, las reuniones, las colaboraciones, la búsqueda de armonía para que todas las ideas estén de acuerdo. Y a menudo por la tarde, salgo a algunas ciudades para presentar mis libros, conocer gente, emocionarme. Cuando puedo también un juego de fútbol con amigos. Creo que la mejor síntesis no es mi biografía, los datos concretos, lo que hice o no hice. Son simplemente las palabras que amo, las historias que cuento, los amigos más queridos que me acompañan en esta vida. Estoy en los cuadros que pinto, en el bolígrafo que uso cuando escribo, en un pequeño regalo que elegí para hacer una sorpresa. Soy un padre, un compañero, un amigo (espero). Me encuentro en las páginas de los escritores que amo, en los marcos de una película que me conmueve. Me pierdo en los ojos de aquellos a quienes amo y me encuentro en aquellos que me hacen sonreír y saber reírse de ellos mismos. Estas son las cosas que amo: la amistad y la lealtad, la soledad y la compañía de amigos, el silencio y la súbita carcajada. Corre en movimiento, cuando se levanta la visera del casco y entra el viento. Nadando en el mar. Tengo curiosidad “de mujer”, dicen a veces mis amigos. Y me río. Pero creo que la curiosidad es algo hermoso, y en todo caso, que no pertenece a una sola categoría. Me encanta mi edad adulta hoy, porque es el fruto del chico que fui ayer. Quien sintió dolor, alegría, soledad, desilusión, ganas de reaccionar, esperanza. Nadie te escucha si no eres creíble. ¡Y eres creíble cuando no tienes miedo de decir quién eres!

En una entrevista, mencionó que la gente critica sus libros por hablar siempre de personas bellas y ricas. ¿Por qué mantiene las historias en esa burbuja? ¿Diría que funciona como una especie de refugio para usted?

Esa es una vista parcial de mi trabajo. Significa detenerse solo en el marco sin mirar la foto. Elijo ciertos escenarios sociales porque me dan la oportunidad de contar mejor algunos personajes, que son así y con ciertas mentalidades, precisamente porque son hijos del entorno que cuento en ese libro específico (pienso en Tancredi, de hecho, o incluso en la familia Babi). La armadura de Tancredi, por ejemplo, su patrón de comportamiento no sería tal (ni siquiera creíble) si hubiera nacido en otro lugar y en otros contextos. Pero lo que me interesa es descubrir cómo los personajes pueden evolucionar cuando las circunstancias cómodas que los mantuvieron a salvo cambian, tal vez de repente. Es por esto por lo que hablo de un marco, ya que es solo el punto de partida. En mi opinión, hay una tendencia a creer que las historias son más verdaderas y genuinas solo cuando el contexto de inicio es anónimo o incómodo. […] Siempre he tratado de escribir lo que quería leer, palabras que de alguna manera podrían decir la vida real con simplicidad. En mis libros son protagonistas. El amor y sus facetas. Todo. Aquellos bellos y los que te hacen sufrir. Porque el lector nunca olvida que la felicidad es un estilo de vida y no un objetivo. […] Escucho a los chicos, leo sus correos electrónicos, las historias que me escriben. Creo que es uno de los deberes de los adultos. Sofía, Tancredi, Step, Babi, Gin, Niki y Le Onde, Carolina, mis personajes, no son más que personas comunes y corrientes que cada uno de nosotros ha conocido o amado. Así que todo entra en mis historias. La vida real que gira a mi alrededor y a la que pertenezco. Escucho, observo y luego uso lo que me llamó la atención para crear mi historia, la que me gustaría leer. Un escritor es un ladrón de la vida, roba con sus ojos y escucha.

¿Por qué centrarse en los jóvenes? ¿Qué le llama la atención sobre este tipo de literatura?

La adolescencia es una fase extraordinaria y compleja con la que todos, jóvenes y adultos, deben y han tratado. Siempre hay mucho que contar, especialmente si no queremos hacer un tratado sociológico, pero simplemente estamos interesados en las historias. […] Hay quienes saben cómo vivir con él sin el síndrome de Peter Pan, tomando conciencia y ser responsables, pero aun así pueden sorprenderse como la primera vez. Hay quienes, por otra parte, pretenden que esa parte nunca se desvanece, sino que asfixia a la adulta, por el temor de envejecer y, algún día, morir. Creo que la voz del niño que éramos siempre sugiere algo útil incluso cuando somos adultos y no debemos ignorarlo. A menudo nos encontramos en la era de lo “grande” sin sentirnos como tales. Allí y luego asusta, pero luego descubres que la madurez es fantástica precisamente porque implica la posibilidad de responder por completo a méritos y errores, para bien o para mal, sin redes de seguridad. Contar la adolescencia significa respetar esa fase de la vida sin disminuirla o tratarla como un cliché. Significa tener el coraje de mirar hacia adentro para averiguar cuánta distancia hay entre nosotros, hoy y nosotros, ayer. […] Creo que, en la biblioteca universal del mundo, hecha de los libros que cada uno de nosotros leerá, primero, ahora y en el futuro, se ha contado el amor juvenil en casi todos sus matices. Y con razón. La etiqueta “novela romántica” a menudo se considera con sospecha, pero tiene su dignidad, incluye ejemplos de respeto. Se considera pegajoso, aburrido, casi inútil, pero siempre es una tontería generalizar. Si hablamos del género literario, la novela romántica técnicamente cuenta historias de amor, intriga, dificultades que luego se funden en un final feliz. Y “final feliz” no es exactamente la definición que daría a las historias de Babi, Step and Gin o Sofia, Andrea y Tancredi hasta hoy. Están rotos con la vida, felices y dolidos, con alegría y tristeza. No he seguido patrones precisos, no hay héroes y heroínas, caballeros y princesas, aunque en una clave moderna. Se trata de contar matices que no siempre se dan por sentado en un tejido. Cada autor elige con qué aspecto contar del amor. El romántico (que es aquel en el que el protagonista no necesariamente sucumbirá, en varios niveles, debido a una tragedia) es un ejemplo entre muchos. Nunca me pongo en oposición, pero me uno a quien también narra los otros aspectos del sentimiento.

¿Cómo maneja el hecho de ser visto como un ídolo? Es posible que sus lectores lloren frente a usted porque muchos de ellos dicen que sus libros les salvaron la vida. Algo similar les sucede a jóvenes músicos como Justin Bieber.

¡Pero Justin Bieber es mucho mejor que yo! No me siento como un ídolo, solo esperaba llegar a la gente, pero no sabía cuánto. No me siento como un fenómeno o un caso particular. Solo creo que soy una especie de pequeño megáfono que da voz al corazón, al igual que muchos músicos lo hacen de manera diferente. Quizás lo que hago es simplemente la respuesta a una pregunta, a una necesidad que tenía y que muchos otros tenían como yo. No puedo ubicarme, no necesito una ubicación. Me encanta escribir y lo hago con pasión, con la curiosidad de un descubrimiento continuo frente a una página en blanco. Bueno, por supuesto que a veces me imagino que soy un superhéroe Marvel con la "F" pintada en su pecho y el traje ajustado. Pero luego me echo a reír.

Como escritor, director y guionista. ¿Cómo maneja situaciones como el escándalo de su colega Fausto Brizzi? Quien fue acusado de acoso sexual.

Con sentido común, respeto, conciencia y con los pies en la tierra, que es la única forma en que sé mantenerme firme. No me gusta juzgar por las apariencias, no me detengo en la superficie de los hechos y no juzgo desde el vientre. Sé que el tiempo ayuda a enmarcar bien las cosas, porque saca a relucir la realidad de los hechos. Sobre todo, sé que una situación es la suma de múltiples puntos de vista y contextos y si amas la verdad, primero debes escuchar todo con cuidado y luego, solo luego, al final, ver si es posible resumir esto.

¿Se has vuelto a topar con los editores que te rechazaron en el pasado? ¿O con alguien que le dijo que nunca iba a ser exitoso?

Cualquiera que tenga una gran pasión y un verdadero sueño, siente que quiere rendirse mil veces por segundo. Cuando te importa algo, tienes miedo. Pero al mismo tiempo ese deseo te mantiene vivo y nunca te permite abandonarlo del todo. Puedes publicar, incluso si un editor no cree en ti, puedes encontrar maneras de alejar su historia. Me sentí muy feliz de haber escrito “A tres metros sobre el cielo”, es una pasión para mí, por lo que no pensé antes si lo publicaría o no. Lo primero que pensé fue escribir esa novela, luego busqué un editor. Y cuando tantos editores me dijeron que no, me sorprendí porque dije “Pero cómo, si para mí es tan hermoso, es la historia que me gustaría leer ...”, y me sorprendió que no creyeran que podría gustar. Así que encontré una pequeña editorial y por una tarifa publiqué mi novela. Parece una leyenda urbana pero no lo es. Fue a principios de la década de 1990. Inicialmente, se imprimieron alrededor de trescientas copias, las cuales pagué de mi propio bolsillo. Terminé con esa pequeña editorial “Il Ventaglio” luego de haber publicado algo más. Los chicos ya no podían encontrar mi libro, comenzaron a copiar “A tres metros sobre el cielo” y lo pasaron de mano en mano. Parecía una especie de libro secreto que solo vivía gracias al deseo de leerlo debajo de la mesa. Un libro que ya no era un libro y que aún existía. Y luego, después de más de diez años, afortunadamente, el destino quería que tuviera razón de alguna manera. Pero lo recuerdo como un momento de gran pasión y, ciertamente, no decepción, porque lo más importante fue haber escrito una hermosa historia que me gustó. Esas fotocopias llegaron a manos de diferentes personas y alguien y dijo: “Sería bueno hacer una película de eso”. Y a partir de ahí, nueva vida y nueva publicación ¡Hasta hoy a esta entrevista contigo! Hermoso ¿no es así?

