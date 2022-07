Más de diez años después, la estrella de “Rebelde Way” Felipe Colombo, regresa al Perú y estará en la Comic Convention Latin-America. Si bien la serie tuvo fama a inicios de la década del 2000, se mantuvo en la conciencia popular por sus remakes, como los dos producidos en México; siendo el más reciente exclusivo de Netflix.

Colombo dio vida al adolescente Manuel Aguirre, cuya relación amor-odio con Mía Colucci (Luisana Lopilato) es una de las tramas principales. En entrevista con El Comercio, el actor recalcó que lo mejor de haber aceptado el papel dentro de “Rebelde Way” fue la familia que formó con sus compañeros. Aunque, más allá del set, su lugar favorito siempre fue el escenario durante las giras que realizaron por distintos países de la región como la banda Erreway.

Las anécdotas en “Rebelde Way”, la relación con el elenco y sus expectativas por la próxima llegada a Lima, en la siguiente entrevista.

—¿Cuál es el mejor recuerdo que te ha dejado tu participación en “Rebelde Way”?

Es difícil, son muchos. Pero, sin duda, las giras y los shows. Todas las giras están llenas de anécdotas y con el paso del tiempo se resignifica todo lo que hicimos. En el momento, con el fervor y los viajes, las giras eran una locura. Tomábamos como siete vuelos en tres días y de pronto no sabías dónde quedaba el baño de la habitación de hotel en el que estabas. Lo más maravilloso de esa etapa, de esa serie y todo lo que vivimos es que nos adoramos todos hasta la fecha. Nos hicimos los mejores amigos y hay mucho valor afectivo. Podríamos habernos llevado bien y solo trabajar, sin embargo, hasta la fecha son mis hermanos en la vida. Grabar la serie era fantástico, éramos todos adolescentes, pero lo más anecdótico eran las giras.

—Cuando aceptaste el papel en “Rebelde Way”, ¿pensaste que la actuación te llevaría al reconocimiento internacional?

Creo que nadie lo imaginó. Veníamos de “Chiquititas”, que era una serie muy exitosa, hacíamos giras aquí en Argentina. Todas las vacaciones de invierno hicimos shows en el Gran Rex que es un teatro para más de tres mil personas. Entonces, teníamos las expectativas de que nos fuera bien. Cuando se gestó “Rebelde Way”, era plena crisis aquí en Argentina. Entonces Cris Morena abrió su productora independiente. No salíamos por el canal fuerte donde salía “Chiquititas”, pero había expectativas de que nos iría bien. Nunca imaginamos que pasaría lo que pasó. Lo queríamos, pero nunca pensé que sucedería algo así. De hecho, al tercer año creo que dijimos “¡qué impresionante lo que nos ha pasado!”. Por eso digo que lo más exitoso de esa serie es que nos hicimos muy amigos y nos adoramos.

—Al ser consciente de la magnitud de la fama que recibieron, ¿sentiste que habías cumplido un sueño?

Personalmente, no era un sueño. Nunca soñé con ser un ´pop star´. Nunca soñé con siquiera estar en un programa para adolescentes. Sí quería hacer música y componer. De chico, mis fantasías eran esas: agarrar una guitarra, tener una banda, hacer recitales. Pero bueno, incluso la música que escuchaba en ese momento no era la misma que hacía (en “Rebelde Way”). Mis papás son actores. Mi proyección para ser actor pasaba por otro lugar. Trabajar con ciertos directores, en ciertos teatros. Lo más lindo de hacer (“Rebelde Way”) en ese momento de mi vida fue la completa inconsciencia de decir “sí, hay que hacer esto, a ver qué pasa”. Y nos cambió la vida.

—Frente a la bonita relación que aún mantiene el elenco, ¿han recibido propuestas para hacer un nuevo remake de “Rebelde Way”?

[Risas] Siempre hay propuestas, pero nunca una en concreto. La más concreta fue cuando estuvimos en España, pero era muy fresco. Habíamos terminado toda esa etapa hacía dos o tres años y surgió la oportunidad de hacer la gira en España. Incluso ahí Luisana (Lopilato) no fue. Pero ahora sería difícil juntarnos a los cuatro. Tenemos nuestros proyectos, nuestras vidas, nuestras familias, vivimos en diferentes puntos geográficos por completo y nos significa distinto cada cosa. Es muy raro, han pasado 20 años y parece que no hubiera pasado ese tiempo, pero pasó.

"Lo más lindo de hacer (“Rebelde Way”) en ese momento de mi vida fue la completa inconsciencia de decir “sí, hay que hacer esto, a ver qué pasa”. Y nos cambió la vida". Felipe Colombo Actor de "Rebelde Way"

—Por curiosidad, ¿has visto el nuevo “Rebelde” de México hecho por Netflix?

No lo vi. Hace poco también me preguntaron un podcast, pero no lo he visto.

—¿Qué opinas de las adaptaciones que se hicieron posteriormente a “Rebelde Way”?

Como no las vi, no puedo tener una opinión clara, porque sería prejuicioso, para bien o para mal. Creo que “Rebelde”, como formato, tiene un nombre. El formato como producto se ha visto siempre, la adolescencia es una de las mejores etapas de la vida para contar. Tiene amor, música, drama, búsqueda de identidad. Tiene un montón de cosas que, para hacerlos funcionar en una ficción, son excelentes. Entonces, como formato no dudo que se pueda readaptar en series de época. Me parece completamente lógico que el formato se adapte a la etapa moderna de los adolescentes de hoy. Por eso me llama la atención que, después de 20 años, sigan viendo nuestra versión.

—Justamente, han pasado más de 20 años desde el estreno de la serie, ¿hay algo que cambiarías de esta experiencia?

De la experiencia, no cambiaría nada. Cambiaría el abordaje de algunos temas. Pero bueno, nosotros también éramos chicos, no teníamos la cantidad de información que ahora tienen los adolescentes. No estábamos tan informados y creo que también el entorno funcionaba de otra manera. Eso cambiaría. Pero de mi experiencia personal, de lo que yo viví, no cambiaría nada.

—Me comentaste que todo el año has estado trabajando en tu carrera musical, ¿qué significa la música en tu vida? En Spotify ya están publicados tres de tus sencillos...

Para mí, la música es fundamental. No me imagino la vida sin música. Sin escucharla, sin hacerla, sin disfrutarla, sin descubrirla todo el tiempo. Desde muy chico, tengo noción de que la música me genera algo muy fuerte al oírla. Mi primer acercamiento con la música fue al pop, pero inmediatamente apareció el rock, la guitarra eléctrica en mi vida y al mismo tiempo empezaron a aparecer los escenarios. Entonces, de chico me di cuenta que cantar y bailar era algo que me colocaba, emocionalmente, en un lugar que amo estar. Después, descubrí cómo componer y se abre un mundo que es increíble. En consecuencia, empiezan a aparecer los temores y demás; pero al mismo tiempo la suerte de estar en situaciones que, de alguna manera, me llevaron al escenario a hacer música. En este momento particular, hacer mi música me parece fundamental.

—¿Todo el trabajo arduo que vienes realizando busca materializarse en tu primer disco en solitario?

Estoy en eso. Estoy grabando el álbum. Hice tres temas porque fue como el primer avance. Quería hacer todo el proceso yo. Desde la composición, la producción, la parte administrativa, el registro. Quería estar en todos los procesos de hacer una canción y subirlas a las plataformas. Este año tenía mucho material y empecé a grabarlo. Volví a convocar a mi productor Alan y viendo el material fuimos transformándolo en otras cosas. Y ahí, con los tiempos que tenemos y por la manera en la que vamos avanzando, la idea es sacarlo a fin de año. En septiembre con suerte.

—¿Cuáles son tus expectativas por el viaje a Lima para la Comic Convention Latin America que se realiza a fines de este mes?

Conozco la dinámica y los eventos, me parece no solo muy atractivo, sino que siempre hay novedades y cosas que están buenísimas para descubrir, conocer o ir a buscar más información. Me parece que siempre las Comic Con son un universo muy curioso para ir a recorrer, para ir a ver gente, expresiones y demás. Particularmente, esta ocasión me toca ir como parte de la convención y que sea en Perú, para mí es una emoción inmensa. No voy a Perú hace por lo menos 13 o 15 años. Estoy con muchísimas ganas de ir. A mí Perú siempre me ha encantado, me fascina. Tengo recuerdos maravillosos de la gente. Todo se vuelve muy emocionante para mí.

—Entonces, ¿preparas alguna sorpresa o novedad para tu llegada a Lima?

Lo veremos a la llegada. Mi idea principal es poder ir y ver a la gente, ver qué está pasando. “Rebelde Way” está de nuevo en Netflix, y aquí en Argentina me ha pasado que hay una nueva generación de público que se junta con mi generación. Han pasado 20 años. Son los hijos nuestros que ahora ven la serie. Que ese universo se junte me entusiasma mucho. Poder verlos, disfrutarlos, saludar, sacarnos fotos y conocernos personalmente me entusiasma. Aún más en esta época que es tan virtual, no tienes mucha noción real de lo que pasa. Esto para mi va a ser una cuota interesante de realidad. Pero bueno, estamos trabajando también en otras cosas. Yo estoy con mis proyectos personales, con mi música solista.

—Faltan menos de dos semanas para encontrarte con tus fans peruanos, ¿cuál es el mensaje que les dejas antes de aterrizar en Lima?

Gracias siempre porque, desde que anunciamos que iba a estar (en la Comic Convention Latin-America), he recibido comentarios bonitos y positivos, como siempre. Siempre que he ido allá me han tratado con familiaridad, con gusto y unas ganas de mostrarme su ciudad, su comida, sus costumbres o su manera de ver la vida. Siempre me han recibido con tanto cariño y siempre la he pasado bien en Perú. Realmente estoy feliz (de regresar). Estoy emocionadísimo. Disfrutar del cariño de Lima que siempre me deja buenos recuerdos. Estoy ávido de nuevos recuerdos.

Comic Convention Latin-America Lima 2022 Del martes 26 al domingo 31 de julio Lugar: Arena 1 de la Costa Verde de San Miguel Las entradas para el evento están a la venta a través de la plataforma digital Joinnus. Los pases para conocer a Felipe Colombo se venden por separado y están disponibles a través de la página web de la Comic Convention. El artista estará en Lima este 29, 30 y 31 de julio.