"El final del paraíso" EN VIVO ONLINE Capítulo 13: ¿cómo y a qué hora ver EN DIRECTO "Sin senos sí hay paraíso"?

El Titi prometió ayudar a Catalina a recuperar a su hija, pero Mariana no quiere ser recuperada en "El final del paraíso", cuyo décimo tercer (13) capítulo será emitido este jueves 29 de agosto por Telemundo en Estados Unidos.

Catalina accedió a ser intercambiada por Mariana, pero cuando se reencontró con el Titi, no hubo ninguna transacción. Solo besos y promesas. El Titi siempre ha estado enamorado de la agente y ella está aprovechando esos sentimientos para acercarse a su hija. De hecho, el narcotraficante le reveló que en realidad el plan de la mafia es matarla.

Como el Titi no es ningún tonto, probablemente entiende que Catalina no está con él por amor, aunque es podría no importarle. Está dispuesto a todo con tal de hacerla feliz y de saber que está bien, sin importar si eso significa arriesgar la propia vida. Mano Negra ya le advirtió que cualquier traición se pagaría muy pero muy caro.

De otro lado, Jota está en prisión, pero para su suerte, está en la misma prisión de Santiago, quien se convirtió en su protector, por más que se trate del compadre de Albeiro, el dueño del corazón de Catalina.

Y a propósito de Albeiro, este se prepara para rendirse ante el Calvo, con tal de obtener la cura para el VIH que cree tener. Si eso pasa, podría alejarse para siempre de su familia.

Por su parte, mientras busca ayuda para Jota, Catalina Martín se reencuentra con un amigo del pasado que ha despertado los celos de Hernán Darío. La pareja no atraviesa su mejor momento.

TRÁILER DE "EL FINAL DEL PARAÍSO" - CAPÍTULO 13

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER "EL FINAL DEL PARAÍSO"?

"El final del paraíso" es emitida de lunes a viernes por Telemundo en Estados Unidos, en el horario de las 9:00 pm (hora del este) / 8:00 pm (hora del centro).



Algunas horas después de su emisión, cada episodio es compartido con subtítulos en inglés a través de las plataformas digitales del canal –Telemundo.com–, incluida la siguiente app de Telemundo:



►►►Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



TRÁILER OFICIAL DE "EL FINAL DEL PARAÍSO"