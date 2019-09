"El final del paraíso" EN VIVO ONLINE Capítulo 15: ¿cómo y a qué hora ver "Sin senos sí hay paraíso" 4?

Ver El final del paraíso EN VIVO ONLINE Capítulo 15 vía Telemundo | Sin senos sí hay paraíso 4 Episodio 15 EN DIRECTO y por Internet | Without Breasts There Is Paradise | Catalina Santana cometió el peor error de su vida. Echó su carrera a perder. Además, se convirtió en una criminal y fugitiva por amor en "El final del paraíso", cuyo décimo quinto capítulo (15) será estrenado este lunes 2 de septiembre por Telemundo en Estados Unidos.

Tras recuperar a su hija, Catalina creía que ahora sí podría empezar de nuevo con ella, pero Mariana está fuera de control y en el mismo hospital al que fue llevada causó más de un problema. Incluso atacó a su propia madre en medio de su custodia. Tuvo que ser sedada y amarrada, sin que ‘Cata’ sepa qué hacer con ella.

Como Mariana todavía integra el Cartel de las Babys y conoce de las operaciones del grupo, la DEA la tenía muy bien vigilada. Catalina sabía que su hija debía rendir cuentas ante la justicia, pero tras verla tan mal, decidió arriesgarse y llevársela del centro de la salud. Es decir, hacerla escapar.

Inconsciente, Mariana fue llevada en una camilla hasta un ascensor y si bien la DEA ya había encendido la alerta, Catalina sin dudas se saldrá con la suya, pero ¿después qué? ¿Acaso su sentido de madre prevalecerá sobre su sentido del deber?

De otro lado, Albeiro ya sabe que para conseguir la cura para el VIH que cree tener deberá cumplir ciertos trabajos encomendados por el Calvo, mientras Hilda siente que su sueño de escalar en el mundo de la moda ha terminado.

Por su parte, Catalina Marín no puede entender por qué Hernán Darío desconfía tanto de ella, al tiempo que Jota aceptó fugarse de prisión junto a Santiago, Sombra y sus compinches.

"El final del paraíso" se ha puesto bastante emocionante y lo próximo promete sorprender aún más a los televidentes.

TRÁILER DE "EL FINAL DEL PARAÍSO" - CAPÍTULO 15

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER "EL FINAL DEL PARAÍSO"?

"El final del paraíso" es emitida de lunes a viernes por Telemundo en Estados Unidos, en el horario de las 9:00 pm (hora del este) / 8:00 pm (hora del centro).



Algunas horas después de su emisión, cada episodio es compartido con subtítulos en inglés a través de las plataformas digitales del canal –Telemundo.com–, incluida la siguiente app de Telemundo:



►►►Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.

TRÁILER OFICIAL DE "EL FINAL DEL PARAÍSO"