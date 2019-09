"El final del paraíso" EN VIVO ONLINE Capítulo 21: ¿cómo y a qué hora ver HOY EN DIRECTO "Sin senos sí hay paraíso" 4?

Ver El final del paraíso EN VIVO ONLINE Capítulo 21 vía Telemundo | Sin senos sí hay paraíso 4 Episodio 21 EN DIRECTO y por Internet | Without Breasts There Is Paradise | La ‘Diabla’ reapareció en la vida de Albeiro y de buenas a primeras, avisó que la hará imposible en "El final del paraíso", cuyo vigésimo primer (21) capítulo será emitido este martes 10 de septiembre por Telemundo en Estados Unidos.

Apenas pisó suelo colombiano tras la aventura de la DEA en Las Vegas, Yésica Beltrán se comunicó por teléfono con Albeiro para decirle que está viva y que si quiere la cura para el VIH, que cree erróneamente tener, deberá cumplir algunas ‘misiones’ que ella misma le encomendará a su debido momento.

Albeiro, desde luego, está sorprendido. Creía que la ‘Diabla’ había muerto y que su familia se había librado de ella para siempre. Sin embargo, la narcotraficante tiene más vidas que un gato. Es más, hoy con un nuevo rostro está infiltrada en la DEA como ‘Valeria Montes’, una de las agentes de más confianza de Catalina Santana.

Sobre Catalina, ella también está de regreso en Colombia, donde se enteró que Jota escapó de prisión junto a Santiago, su exesposo, y que el paradero de los dos es desconocido.

¿Dónde están Jota y Santiago? En un escondite de Sombra, el criminal que los acogió en su grupo y quien fugó de la cárcel con un propósito: vengarse del hombre que asesinó a su esposa. ¿Quién es esta persona? Nadie más que Mano Negra, el actual líder del cartel que está desarrollando la XY4 y que dice tener la cura para el VIH.

Mano Negra justamente anunció que pronto volverá a Pereira, mientras sigue adelante con sus planes, que contempla, entre otras cosas, el asesinato del candidato presidencial que lidera las encuestas y que le ha declarado al narcotráfico. También quiere hacer lo propio con Catalina Santana, con ayuda de la propia hija de esta, Mariana Sanín.

De otro lado, el sueño de Hilda en el mundo de la alta costura pronto podría volverse una pesadilla. Johanna, la asistente de Salvatore, está a punto de lanzarle una estocada que la hundiría para siempre.

