"El final del paraíso" EN VIVO ONLINE Capítulo 3: ¿cómo y a qué hora ver EN DIRECTO "Sin senos sí hay paraíso" 4?

Ver El final del paraíso EN VIVO ONLINE Capítulo 3 por Telemundo | Sin senos sí hay paraíso 4 Episodio 3 EN DIRECTO y por Internet | Without Breasts There Is Paradise | Las Vegas es el destino del Cartel de las Babys, pero también de la DEA colombiana en el tercer capítulo de "El final del paraíso", que será emitido este jueves 15 de agosto por Telemundo en Estados Unidos.

La ‘Ciudad del Pecado’ será el punto de reunión de los más grandes narcotraficantes del mundo, que usarán una pelea de boxeo como fachada para llevar a cabo una operación que cambiaría el negocio para siempre: el inicio de la distribución de la XY4, la droga que causó tal alboroto en el organismo de Jota, que hoy lucha por su vida en un hospital.

La ‘Diabla’, la ‘Demonia’ y Mariana tienen la misión de convencer a los capos de la droga de adquirir la XY4, desarrollada por Mano Negra para apropiarse, literalmente del mundo, aunque no es el único negocio que tiene el villano de la temporada entre manos.

Tras revelarle a la ‘Diabla’ que ella es VIH positiva, Mano Negra aseguró que había desarrollado una cura para el virus y que para asegurar su masificación, al mismo tiempo había creado una nueva cepa del virus resistente a los antirretrovirales, para que en un futuro próximo, su cura sea la única alternativa para la enfermedad. Yésica Beltrán, por su puesto, se sumó al plan y comenzó su tratamiento con la nueva vacuna.

En apenas dos capítulos, "El final del paraíso" ha configurado el camino para los personajes más emblemáticos de la serie, aunque de aquí en adelante, solo puede suponerse su futuro. Por ejemplo, es casi seguro que Jota, una vez recuperado, volverá con Vanessa, mientras que doña Hilda se enamorará del italiano Salvatore, relación que podría allanar el camino del amor entre Catalina y Albeiro, siempre y cuando la 'Diabla' no intervenga. Después de todo, Albeiro también podría tener la enfermedad y si no, la villana le haría creer que lo tiene.

¿Qué más pasará? Todo será contado a su debido tiempo



TRÁILER DE "EL FINAL DEL PARAÍSO" - CAPÍTULO 3

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER "EL FINAL DEL PARAÍSO"?

"El final del paraíso" es emitida de lunes a viernes por Telemundo en Estados Unidos, en el horario de las 9:00 pm (hora del este) / 8:00 pm (hora del centro).

Inmediatamente después de su emisión, cada episodio es compartido con subtítulos en inglés a través de las plataformas digitales del canal –Telemundo.com–, incluida la siguiente app de Telemundo:

►►►Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS

También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.

TRÁILER OFICIAL DE "EL FINAL DEL PARAÍSO"