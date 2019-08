"El final del paraíso" EN VIVO ONLINE Capítulo 4: ¿cómo y a qué hora ver lo nuevo de "Sin senos sí hay paraíso" 4?

Ver El final del paraíso EN VIVO ONLINE Capítulo 4 por Telemundo | Sin senos sí hay paraíso 4 Episodio 4 EN DIRECTO y por Internet | Without Breasts There Is Paradise | Tanto las 'Babys' como la DEA Colombia están en Las Vegas y es cuestión de tiempo para que estén cara a cara en "El final del paraíso", cuyo cuarto capítulo será estrenado este viernes 16 de agosto por Telemundo en Estados Unidos.

Por orden de Mano Negra, el Cartel de las Babys viajó a la ‘Ciudad del pecado’ para participar de una cumbre del narcotráfico, donde deberá convencer a ciertos capos de la droga de comprar y distribuir la XY4, el narcótico que amenaza con sembrar el caos, primero, en Colombia.

‘Valeria Montes’ viajó por su cuenta a Las Vegas, asegurándole a Catalina Santana que haría caer al menos a un ‘pez gordo’. Sin embargo, tras enterarse que Mariana se encontraba en el mismo lugar, la jefa de la DEA Colombia movilizó a su equipo y se sumó a la operación, con la orden de mantener todo en secreto. Es decir, ‘Valeria’, que es el nombre que usa Yésica Beltrán como infiltrada en la agencia, desconoce que su archienemiga está cerca y que en el peor de los casos, podría descubrir su verdadera identidad.

De otro lado, el Titi se ha aliado con la Demonia para apoderarse del cartel, dejando a Mariana en el camino, al tiempo que la ‘Diabla’ emprendió una nueva ofensiva contra Catalina, al decirle a Albeiro que es VIH positivo.

Por su parte, doña Hilda comenzó a vivir un cuento de hadas con Salvatore, pero los celos del Calvo podrían destruir el naciente romance: atacó brutalmente al italiano al final del anterior episodio.

¿Qué más pasará en "El final del paraíso"? Solo es seguro que Catalina y Mariana, madre e hija, vivirán el momento más dramático de la telenovela cuando estén frente a frente.

TRÁILER DE "EL FINAL DEL PARAÍSO" - CAPÍTULO 4

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER "EL FINAL DEL PARAÍSO"?

"El final del paraíso" es emitida de lunes a viernes por Telemundo en Estados Unidos, en el horario de las 9:00 pm (hora del este) / 8:00 pm (hora del centro).

Algunas horas después de su emisión, cada episodio es compartido con subtítulos en inglés a través de las plataformas digitales del canal –Telemundo.com–, incluida la siguiente app de Telemundo:

►►►Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS

También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.

TRÁILER OFICIAL DE "EL FINAL DEL PARAÍSO"