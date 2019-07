"El final del paraíso": ¿por qué María Fernanda Yepes rechazó ser la Diabla en ‘Sin senos sí hay paraíso’ 4?

María Fernanda Yepes interpretó a Yésica Beltrán 'La Diabla' en la telenovela colombo-estadounidense de 2008, “Sin senos no hay paraíso”, la misma que debido a su éxito que transcendió en el tiempo consiguió una secuela que empezó en el 2016 y en agosto de este año estrenará una nueva temporada.

Sin embargo, la actriz y modelo colombiana no volvió para interpretar a la villana de la producción de Telemundo, y fue reemplazada por su compatriota Majida Issa, quien realizó un trabajo excepcional en las dos temporadas de "Sin senos sí hay paraíso".

Aunque el escritor Gustavo Bolívar le propuso volver a meterse en la piel de la 'Diabla' María Fernanda Yepes rechazó la oferta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no regresó a la telenovela?

En julio de 2018, Yepes publicó en su cuenta oficial en Instagram una foto en la que aparece junto a Majida Issa, y además de darle el crédito de haber hecho crecer al personaje explicó los motivos que la llevaron a no continuar en el proyecto.

"Y voy a empezar esta historia contándoles el día que me tomé esta foto con ella. Eran los premios TV y Novelas 2016. Estaba por estrenarse la 2 temporada de SSHP. Yo por cuestiones de tiempo no pude aceptar entrar a esa nueva temporada, que reviviría la historia 10 años después. Tenía en ese momento un guayabo por no poder estar ahí, que ustedes ni se alcanzan a imaginar", se puede leer en la publicación.

Asimismo, reconoció que le dio mucha pena dejar la serie. "Solo me quedo con ese día que me la encontré a ella (sin conocerla) para desearle toda la suerte y decirle que tenía en sus manos una joya de personaje, y que el mundo la iba a amar. ¡Y así fue! Y me alegré profundamente. Luego sale al aire la serie, luego la otra temporada, y la otra...y sus mensajes no se hicieron esperar: que por que no había estado, que por que ya no estaba en el personaje, etc...Y más guayabo me dio porque la serie se volvía cada día más exitosa."

¿POR QUÉ RECHAZÓ SER ‘LA DIABLA’ EN "EL FINAL DEL PARAÍSO"?

La cuarta temporada de “Sin senos sí hay paraíso” empezará en agosto próximo y tendrá como titulo “El final del paraíso”, y tras la decisión de Majida Issa de dar un paso al costado para dedicarse a otros proyectos, los fans pensaron que era el momento perfecto para que Maria Fernanda Yepes regrese, sin embargo, otra colombiana se apoderó del papel, Kimberly Reyes.

En la misma publicación de Instagram, Yepes reveló que recibió la oferta de reincorporarse a "Sin senos sí hay paraíso" en su cuarta entrega, pero que una vez más declinó la oportunidad de volver a ser la 'Diabla' por tener otros proyectos. Pero no dio más detalles.

"Después por azahares del destino, llega a mí nuevamente la oportunidad de regresar a la serie, cuando Maji decide no continuar con su personaje. Y ahí va el porqué de mi TBT y este post. Muchos de ustedes me preguntan a diario si voy a regresar en la temporada 4. Siento decirles chicos que eso no va a ser posible. Algunas decisiones personales me llevaron a tomar esta final decisión (perdón, chicos). Con esto quiero decirles que fue muy difícil decir NO y que el guayabo sigue en mi corazón, ya que esta diablilla me dio muchas alegrías", explicó.

La colombiana finalizó su publicación agradeciendo a Gustavo Bolívar por crear una serie tan maravillosa, y expresando su cariño por las actrices con las que compartió pantalla. "Y aprovecho este escrito para darle las gracias de corazón a el genio creador de esta gran historia: Gustavo Bolívar, y por hacerme esa linda invitación. Esta vez no pudo ser (tú sabes por qué), pero sé que algún día nos vamos a desquitar. A Fox Telecolombia gracias por contar conmigo. A mi maravillosa y fantástica Carmen Villalobos, que adoro con el alma, decirle que siempre la extrañaré y espero que algún día la vida nos vuelva a juntar en un proyecto. A mis chicas del barrio, las extraño forever".