Carmen Villalobos, actriz de “El final del paraíso”, participó de un conversatorio en el que habló del empoderamiento de las mujeres. A través de su carrera, dio su visión sobre el rol que desempeñan en el mundo.

Cuando le preguntaron ¿quién la inspiró a seguir sus sueños?, la colombiana no dudó en responder que a lo largo de su vida ha sido su madre.

Carmen Villalobos participó en el Festival de People en español. (Foto: AFP)

Ella estuvo acompañada en el panel, durante el Festival de People en español, de la asambleísta de Nueva York Catalina Cruz y la cantante Ivy Queen.

A la misma interrogante, la intérprete puertorriqueña del género de reguetón dijo que su gran influencia fue Celia Cruz por su voz y carisma, pero sobre todo por “el amor compenetrado que tenía con su Pedro”; mientras que la asambleísta apuntó que ha tenido “madrinas” que le han tendido la mano en su carrera.

“Tenemos que saber el valor de apoyar a otras mujeres. Podemos ser las primeras, pero nuestro deber es no ser las últimas. Eso no quita que hay mujeres que piensen diferente. Esas no son amigas de nosotras”, señaló Cruz entre risas.

Tras estas palabras, la actriz de “El final del paraíso” difirió con las otras panelistas que mencionaron el tema de apoyarse unas a otras.

“Quiero rescatar un poquito lo que dicen a nivel mujeres. Aunque cada vez nos apoyamos más entre nosotras, todavía sigue habiendo mucha rivalidad y mucha competencia y es super difícil sin necesidad. No puedo competir con alguien que me lleva 10 años de carrera, o con alguien que está empezando su carrera”, manifestó.

Al final del panel, las tres coincidieron en señalar que el amor y el respeto se aprenden en casa.

Carmen Villalobos es una actriz colombiana conocida por su interpretación protagonista como Catalina Santana. (Foto: AFP)

CARMEN VILLALOBOS EN “EL FINAL DEL PARAÍSO”

Desde el estreno de la cuarta temporada de "Sin senos sí hay paraíso" ("Without Breasts There Is Paradise" en inglés), que ahora se titula "El final del paraíso", no deja de sorprender al público con los giros de la trama y sus personajes.

La historia que protagoniza la reconocida actriz colombiana Carmen Villalobos crece en intensidad y emoción conforme avanzan los capítulos de la cuarta temporada. Especialmente ahora que El Titi, personaje interpretado por Gregorio Pernía, dejó de ser aliado de “Mano negra” y “La diabla” (Kimberly Reyes) y formó su propio cártel.

La salida del narcotraficante de “El cártel de las Babys”, que también integran Mariana (Stephania Duque) y “La demonia” (Elianis Garrido), marca el inicio de una feroz guerra entre narcos en la exitosa telenovela escrita por Gustavo Bolívar, que promete dejar a los televidentes con la boca abierta.

“Yo le voy al bando de El Titi”, comentaba entre risas Carmen Villalobos a través de las redes sociales, mostrando así su claro apoyo como televidente al bando que lidera El Titi.

"EL FINAL DEL PARAÍSO"

La cuarta temporada de la telenovela estadounidense "Sin senos sí hay paraíso", ahora llamada "El final del paraíso"​, se estrenó el 13 de agosto de 2019 en Telemundo. Esta producida por Fox Telecolombia y Telemundo Global Studios, esta temporada se grabó en Colombia y Las Vegas.

Esta protagonizada por Carmen Villalobos, junto con Fabián Ríos, Catherine Siachoque, Carolina Gaitán, Juan Pablo Urrego y Gregorio Pernía, quienes retomarán sus papeles de temporadas anteriores y también cuenta con la participación de Kimberly Reyes, quien reemplazó a Majida Issa en el personaje de Yesica Beltran “La Diabla”.