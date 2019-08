"El final del paraíso" EN VIVO ONLINE: ¿cómo y a qué hora ver el estreno del primer capítulo de la serie?

SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO 4 ESTRENA NUEVA TEMPORADA ESTE MARTES 13 DE AGOSTO | "El final del paraíso" se estrenará este martes 13 de agosto a través de las pantallas de Telemundo. En esta cuarta temporada de "Sin senos sí hay paraíso", Catalina Santana es la flamante jefa de la DEA en Colombia. Ella tendrá que luchar contra el enemigo que estará más cerca que nunca, ya que la 'Diabla' apareció con un nuevo rostro y se infiltrará como guardaespaldas de la agente con el principal objetivo de destruirla. Esta nueva entrega puedes verlo EN VIVO ONLINE a partir de las 09:00 pm Este /8 Centro a través de las plataformas digitales de este canal.

Para esta cuarta temporada volverá el elenco principal de la anterior entrega, a excepción de Majida Issa. La actriz abandonó la serie después de tres temporadas como la 'Diabla' Yésica Beltrán, dejando su lugar a su compatriota Kimberly Reyes.

La presentadora colombiana contó a People en español que no fue un proceso fácil asumir este rol, además, confesó que tomó muchos talleres para lograr el resultado que se espera con la Diabla. “La preparación es clave para lograr ese empalme. Además del cambio de actrices, llego a interpretarla en un giro dramático muy interesante de la serie que estoy segura de que le dará mucho suspenso a esta historia y eso me emociona muchísimo”, contó Kimberly.



Adaptarse en la telenovela no fue muy complicado, ya que conoce a varios miembros del elenco y todos le recibieron con los brazos abiertos.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “EL FINAL DEL PARAÍSO”?

La tercera temporada de “Sin senos sí hay paraíso” cerró con la 'Diabla' con un nuevo rostro, nuevos socios y convertida en la guardaespaldas de Catalina Santana, flamante jefa de la DEA en Colombia. ¿Qué pasará ahora que Catalina tiene a su enemiga vigilando sus pasos?



Mientras Catalina la Grande asume su nuevo puesto y las responsabilidades que conlleva, su hija Mariana, el Titi y Dayana se asocian con Yésica Beltrán para crear la nueva organización criminal 'las Babys' y realizarán sus operaciones entre Colombia y Las Vegas.



Por otro lado, la calma llega para Catalina la Mediana (Carolina Gaitán) y Hernán, quienes esperan su primer hijo. Sin embargo, es probable que su felicidad no dure mucho, teniendo en cuenta que sus enemigos ahora tienen más poder.



Catalina tendrá que luchar contra el mundo del narcotráfico y un nuevo cartel de mafiosos, quienes amenazan con inundar el país con una nueva droga sintética desatando una guerra entre el bien y el mal que pondrá a prueba el mundo de Catalina la Grande y todos los que la rodean.



¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL PRIMER DEL 'FINAL DEL PARAÍSO'?

"El final del paraíso" es el nuevo nombre que le han dado a la cuarta temporada de "Sin senos sí hay paraíso". En esta nueva entrega, Catalina Santana tendrá a sus enemigos más cerca de lo pensado y tendrá que lidiar con una dura batalla que pone en riesgo su familia y su carrera.



Este martes 13 de agosto a partir de las 09:00 pm Este /8 Centro, se trasmitirá el primer capítulo de "El final del paraíso" y promete estar cargado de mucha emoción y aventuras que atrapará a los televidentes de principio a fin.

¿CÓMO VER EL CAPÍTULO ESTRENO DE "EL FINAL DEL PARAÍSO" POR TELEMUNDO ?

"El final del paraíso" se emitirá de lunes a viernes a partir de las 21:00 pm (hora este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com , con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.