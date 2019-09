"Flip It Like Disick": Willa Ford nos cuenta cómo es el nuevo reality de Scott Disick

Su relación con Kourtney Kardashian lo hizo una figura protagónica en "Keeping Up With The Kardashians", pero hay mucho más de Scott Disick por conocer. Su exitosa labor en el rubro de los bienes raíces, por ejemplo, no ha tenido la publicidad que su vida amorosa, sin embargo es una pasión que ha desarrollado desde hace muchos años y que ahora se verá con lujo de detalles en la pantalla en el 'reality' "Flip It Like Disick".

►Kourtney Kardashian y Scott Disick se reúnen y así reacciona Kris Jenner | VIDEO



El programa se estrenará en América Latina este martes 10 de septiembre a través de la señal de E! y para conocer más detalles El Comercio conversó vía telefónica con Willa Ford, una de las integrantes del equipo creativo.

En "Flip It Like Disick", veremos cómo con ingenio, mucho riesgo y no siempre grandes inversiones de dinero algunas conocidas personalidades del entretenimiento internacional transforman sus casas. Para ello Scott ha recurrido a una especialista del diseño de interiores: Willa Ford, recordada por la popularidad que ganó a inicios del 2000 con el tema "I Wanna Be Bad" y su romance con Nick Carter, de los Backstreet Boys.

¿Cómo llegas a ser parte del equipo de "Flip It Like Disick"?

Scott empezó siendo un cliente (de mi firma de diseño de interiores). Él quería hacer unos cambios en su casa, me buscó y quedó muy contento con los resultados. Luego me llamó para hablarme de este proyecto y para decirme si me interesaría ser parte de esto.

Cuando empiezas a trabajar en la remodelación de una casa, ¿Cómo sabes qué estilo proponerle a una persona?

Antes de diseñar una casa hay que hacerse tres preguntas básicas. La primera es quién vive ahí, porque eso determina toda la funcionalidad de los espacios: si hay niños, si hay mascotas, si es una mujer soltera. Luego miramos a la casa misma: cuál es la arquitectura de la casa. Y, finalmente, cómo sería el hogar soñado de esa persona. Y para descubrirlo suelo pedir que me muestren imágenes de lo que les gustaría. Con eso ya puedo trabajar en el diseño que quiere el cliente.

¿Cuál sería tu principal tip para una persona que quiere hacer cambios en el estilo de su casa?

Creo firmemente que el estilo no requiere mucho dinero. Es posible mantenerse dentro del presupuesto si eso es lo que quieres. Mi consejo sería elegir una pieza soñada: un sofá, una mesa, lo que sea. Si es muy caro, busca con paciencia algunos más accesibles que sean parecidos. Puedes tener el diseño que quieres si sólo le pones más empeño a la búsqueda en vez de simplemente ir a una tienda y firmar un cheque.

Willa Ford en "Flip It Like Disick". (Foto: E!)

La gente asocia a Scott Disick con el reality de las Kardashian, ¿qué descubrirán de él con este nuevo programa?

Una de las cosas que me sorprendió mucho sobre Scott es que es un padre increíble. Cuando las cámaras no están grabando, su amor por sus hijos es muy genuino. Podemos estar en la mitad de una reunión de trabajo y él es capaz de parar todo si Reign o Penélope quieren su atención. Todos han sido testigo de su mundo, él ha tenido problemas de alcohol y es importante que la gente vea lo que pasa cuando sales de ahí. Ha dado vuelta su vida.

¿Tenías algún prejuicio sobre Scott antes de trabajar con él?

Cuando Scott me llamó para trabajar en su casa, tenía una idea de cómo él era y quién había sido en el pasado. Pero vivo mi vida basada en que no puedes juzgar a alguien si no lo has conocido personalmente. Hoy todos se pueden esconder detrás de una pantalla y decir cómo creen que es tal persona. Viniendo del mundo de las celebridades, sé como esto funciona. Para mí era muy importante ir sin pensar nada sobre él excepto por lo que iba a ver. Y en cada momento, él me trató igual. En vez de mirarme y decir Bueno, eres una cantante, me tomó exactamente por lo que soy: una diseñadora de interiores.

"Flip It Like Disick" se estrena por la señal de E! (Foto: Difusión)