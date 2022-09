Sigue en el recuerdo del público. La exitosa serie argentina “Floricienta” continúa dando de qué hablar, incluso más de 16 años después desde que salió del aire. La historia creada por Cris Morena se volvió viral la última semana debido al sencillo “Flores amarillas”, a puertas del inicio de la primavera.

Protagonizada por Flor Bertotti, Juan Gil Navarro y Fabio Di Tomaso, “Floricienta” ha sido emitida en más de 30 países de Latinoamérica, Europa y Medio Oriente. En esta nota te dejamos todos los detalles que debes conocer sobre la exitosa serie argentina.

Origen de la serie

La serie argentina creada por Cris Morena, a través de RGB Entertainment, fue emitida por Canal 13 desde el 15 de marzo de 2004 hasta el 29 de diciembre de 2005. La historia influyó en la cultura popular argentina y tuvo una serie de versiones y adaptaciones en distintos idiomas.

La producción muestra la vida de Florencia, mejor conocida como Floricienta, quien es hija única de Margarita Valente y Alberto Santillán. Ella nunca llegó a conocer a su padre. Durante su infancia, la protagonista creció influenciada por los cuentos de hadas que escuchaba de su madre, quien le enseñó sobre la bondad y el amor hacia el prójimo.

Debido a ello, Floricienta creció creyendo en hadas y la magia del amor, convirtiéndose en una persona muy optimista y amorosa. Pese a ello, tuvo que atravesar varios desafíos en su vida; incluyendo la muerte de su madre.

Al quedarse huérfana y no tener estudios superiores, la joven empieza a trabajar como verdulera, repartiendo los productos en su bicicleta alrededor del barrio para poder costearse la vida. Además, tenía que esforzarse también para pagar la renta en la pensión de Doña Pancha.

Como el dinero de este trabajo no le alcanza, Floricienta realiza trabajos como costurera. Un cliente le encargó crear los vestuarios para los integrantes de una banda musical. Después de entregar las prendas a la cantante, esta la agrede y rompe el vestuario confeccionado.

Ante esta injusticia, la protagonista comienza una pelea, lo cual ocasiona la renuncia de la chica a la banda. Eso le da la oportunidad a Florencia para convertirse en la nueva cantante de la agrupación de Bata. Su primera oportunidad para mostrar su talento en el canto será en una fiesta organizada por los hermanos Nicolás (Nicolás Maiques) y Maia Fritzenwalden (Poli Sallustro) en su mansión. Gracias a ello, su vida se unirá a la de esta familia. Es así que, durante las dos temporadas, veremos evolucionar a todos los personajes de la historia.

Flores amarillas por montón

El pasado 21 de septiembre inició la primavera en Argentina, país de origen de la serie “Floricienta”. En ese sentido, a través de redes sociales, se hizo viral el recordado tema “Flores amarillas”, compuesto por Maria Cristina De Giacomi y Carlos Zulisber Nilso para la novela juvenil.

La canción, cantada por Floricienta, narra la historia de una pareja que planea reencontrarse luego de varios años y para marcar el encuentro la enamorada espera de él un ramo de flores amarillas para demostrarle su amor.

En relación a esto, aquella persona que te regale flores amarillas durante el inicio de la primavera, es porque quiere ser el amor de tu vida.

¿Habrá una tercera temporada?

Hace unos días, la actriz argentina Flor Bertotti tuvo la oportunidad de ofrecer un concierto en Israel, donde quedó demostrado el gran cariño que el público le sigue teniendo a la exitosa serie que se estrenó en 2004.

La serie, como se mencionó, estuvo durante dos años al aire y logró altos puntos de rating, tanto en países de Latinoamérica como en el mundo. En ese sentido, el público esperaba que se emitiera una tercera temporada. Sin embargo, Flor Bertotti se negó a realizarla. ¿La razón? Para la actriz, su personaje de Floricienta había tenía un buen final.

“Cris (Morena) quería hacer la tercera temporada. El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie y yo a ella no me la podía imaginar como mamá, porque iba a ser una irresponsable. Ese personaje llevado a la maternidad me parecía difícil de contar”, comentó en entrevista con el programa La Divina Noche de Dante.

Asimismo, recalcó que prefería aprovecha el éxito que estaba teniendo la serie con las dos temporadas. “Yo siento que no podía a nivel físico y emocional, seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado”, agregó.

“Floricienta”, que estuvo al aire entre 2004 y 2005, logró ganarse los corazones del público y, aún más de 17 años después, continúan teniendo relevancia entre diversas generaciones. Es así que, For Bertotti recalca que lo mejor que se llevó del programa fue el amor del público.

“Me ve la gente muchos años después, y me tiene asociada a un momento lindo o un recuerdo de su infancia, con su familia, de ir al teatro. Sería muy desagradecida si no lo valorara, si no lo tomara como la bendición de que la gente me recuerde con cariño”, finalizó.