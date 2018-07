"Frasier" podría retornar en un 'reboot' con su protagonista Kelsey Grammer

"Frasier" podría retornar a la pantalla en un 'reboot' con el protagonista del premiado sitcom, Kelsey Grammer, actualmente en discusiones con escritores de CBS interesados en traer de vuelta el show, según reporto el medio especializado Deadline.

La serie estaría ubicada en una nueva ciudad y tendría nuevos personajes. Aunque aun no se precisa si ésta sería continuación directa, el psiquiatra Frasier Crane sería el vínculo entre ambas series. Mientras tanto, Grammer y CBS declinaron comentar al respecto.

Antes Frasier ya se había mudado desde Boston en "Cheers", famosa serie de donde es personaje original. Regresó a su natal Seattle para la trama spin-off, donde buscó comenzar una nueva vida como locutor de radio, además de reconectar con su padre y hermano.

De las producciones televisivas más celebradas de los 90 y 2000, "Frasier" tuvo 11 temporadas de 1993 a 2004 en NBC, y estuvo protagonizada además por David Hyde Pierce, Jane Leeves, Peri Gilpin y el recientemente fallecido John Mahoney.

La serie acumuló durante su emisión 37 Emmys y se hizo la serie de comedia más premiada en la historia de la gala hasta entonces. Cinco veces ganadora a Mejor serie cómica, logró además cuatro premios para Kelsey Grammer por su rol protagónico, y cuatro para David Hyde Pierce, quien interpretó a su hermano Niles Crane.

"Frasier" sería parte de la reciente llegada de revivals de los 80s y 90s como "Will & Grace", "Roseanne" (que seguirá como "The Conners" sin Roseanne Barr), próximamente "Murphy Brown" e incluso "Mad About You", con sus protagonistas originales, también en discusiones.