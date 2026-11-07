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Freen Sarocha en su paso por América Latina; en Perú tiene cientos de fans.
Freen Sarocha en su paso por América Latina; en Perú tiene cientos de fans.
/ Solenn Entertainment
Por Fiorella Gil Mena

Hay encuentros que los fans imaginan durante meses y que, cuando finalmente suceden, parecen durar apenas un instante. Ver de cerca a esa persona que han seguido a través de una pantalla, que los ha hecho reír, emocionarse y hasta convertirse en parte de su rutina, es una experiencia difícil de explicar. Eso fue lo que ocurrió con Freen Sarocha durante su esperado encuentro con el público peruano.

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