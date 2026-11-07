Hay encuentros que los fans imaginan durante meses y que, cuando finalmente suceden, parecen durar apenas un instante. Ver de cerca a esa persona que han seguido a través de una pantalla, que los ha hecho reír, emocionarse y hasta convertirse en parte de su rutina, es una experiencia difícil de explicar. Eso fue lo que ocurrió con Freen Sarocha durante su esperado encuentro con el público peruano.

La actriz tailandesa regresó a Lima por segunda vez, pero esta vez lo hizo sola, como parte de su gira “Velvet Dream - Latin American Tour”. Y si alguien tenía dudas sobre cuánto la esperaban, bastaba con mirar alrededor: cerca de 1.000 personas, entre fans peruanos y visitantes de países como Colombia, Brasil y Ecuador, llegaron para verla. Algunas incluso lucieron casacas personalizadas en su honor, porque cuando se trata de una artista a la que admiras, los detalles también cuentan y la emoción se lleva puesta.

Pero lo mejor de la noche fue descubrir cuánto podía sorprenderse Freen con algunas de las cosas más cotidianas del Perú. Porque sí, además de tenerla frente a frente, los asistentes pudieron compartir con ella un pequeño recorrido por nuestra gastronomía y cultura. Y, por momentos, parecía que estábamos viendo a una turista más enamorándose de Lima.

Freen Sarocha (Foto: Solenn)

Primero llegó una confesión que seguramente alegró a más de un fan gastronómico: le gusta mucho el arroz con pollo. Después vino uno de los momentos más tiernos y divertidos de la noche: Freen preparando una causa limeña. Quién hubiera imaginado que algún día veríamos a la actriz que dio vida a Khun Sam poniendo las manos en la cocina para preparar uno de nuestros platos más emblemáticos. Y lo mejor es que le gustó mucho el resultado destacando que el ají marillo le da un super plus. La Inca Kola también pasó la prueba. La probó, dijo que estaba muy rica, aunque no dejó de notar que tenía bastante azúcar.

Su cariño por Lima tampoco se limita a la comida. Freen confesó que le encantan los perritos que encuentra en las calles de la ciudad y que tiene muchas ganas de probar el surfing en alguna de nuestras playas, porque le parece una actividad muy divertida. Por supuesto, entre las fans no faltaron las voluntarias para enseñarle, aunque habría que comprobar cuántas realmente saben surfear. También se llevó una nueva expresión peruana en su vocabulario: “Perú es clave”, que aprendió durante el encuentro y que, sin duda, sus seguidores esperan volver a escuchar de su boca.

La cultura peruana también consiguió sorprenderla. Una presentación de danza de la selva la dejó completamente en shock. Su reacción fue uno de esos momentos que los asistentes seguramente recordarán: verla descubrir, con tanta curiosidad, una pequeña muestra de la riqueza cultural del país.

Freen Sarocha (Foto: Solenn)

Y como toda buena celebración entre una artista y sus fans, la música tenía que estar presente. Freen interpretó dos canciones y también se animó a bailar al ritmo de “La Ricotona”. Sí, la misma cumbia que puso a todos a disfrutar y que nos regaló una imagen que probablemente muchos no sabían que necesitaban: Freen Sarocha bailando música peruana en Lima.

Antes de despedirse, la actriz dejó un mensaje que seguramente sus seguidores quisieran convertir en una promesa: le encantaría volver al Perú con más frecuencia. Contó que le gusta mucho Lima y su clima, aunque reconoció que la distancia hace complicado regresar tan seguido.

Y es que, aunque para Freen haya sido una parada más de su recorrido por Latinoamérica, para quienes estuvieron ahí fue mucho más que una fecha en una gira. Fue la oportunidad de tener cerca a esa artista que tantas veces han visto a través de una pantalla, de escucharla cantar, reírse con sus ocurrencias y descubrirla en situaciones tan inesperadas como preparando una causa o bailando cumbia. Incluso algunas fans lograron tomarse foto con ella o despedirse. Sin duda como dijo el video especial de los fans para ella, “tú no lo sabes Freen, pero sanaste mucho en mi”.