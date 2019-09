"Friends": productores revelan por qué nunca habrá un reboot de la serie

El próximo 22 de setiembre "Friends" cumple 25 años de estreno en la televisión estadounidense. Por ese motivo, Warner Bros TV y NBC vienen preparando una serie de eventos con el fin de celebrar a esta serie, considerada hasta el momento, como una de las populares y exitosas.

Así, por ejemplo, "Friends" festeja este 25 aniversario con una muestra que recrea varios de sus escenarios en Nueva York. El evento es público desde el pasado 7 de setiembre y tendrá una duración de un mes.



El espacio también recreará el escenario del famoso "Central Perk", donde los seis personajes de la serie se reunían durante los momentos ociosos, y la conocida fuente que puede verse en la cabecera de la serie.



"Han pasado casi 25 años del estreno de Friends, pero la fascinación y el atractivo universal de esta serie de éxito de la televisión sigue estando presente entre los seguidores de todas las edades", aseguró en un comunicado de Warner Bros Peter van Rode, representante del gigante del entretenimiento.



"Friends", que se estrenó el 22 de septiembre de 1994, cerró en 2004 diez temporadas de éxitos tras 236 episodios en antena protagonizados por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

HABLAN SUS CREADORES

La segunda fiebre de popularidad de la que goza "Friends" en estos días tuvieron a Marta Kauffman y David Crane, los creadores de esta sit-com ícono de los noventa, en el el Tribeca TV Festival.

En ella, los productores y escritores revelaron algo que, quizás para muchos fans, cierre definitivamente el tema de una posible nueva versión de la serie que protagonizaron Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

"La razón por la que no hacemos una reunión es que este show es acerca de esa época en tu vida cuando tus amigos son tu familia y una vez que empieza a tener una familia eso cambia. Así que eso no estaría en el corazón del programa ya. La otra razón es que no va a superar lo que hicimos", dijo Kauffman.

"Realmente sentimos que hicimos el show que queríamos hacer y lo hicimos bien. Si visitaras esos personajes ahora, simplemente tendrían un ADN diferente, y lo más probable es que no sería un espectáculo tan bueno. ¿Por qué volver al pozo?", añadió Crane.



Esta semana, Warner Channel emitirá una maratón con motivo de los

25 años de "Friends".

La maratón será del miércoles 18 al domingo 22 de septiembre, que ese el día en que se conmemora el debut de la serie, y contará con episodios de las diez temporadas de la exitosa producción.