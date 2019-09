"Friends"cumple 25 años: ¿cuál es para ti la mejor escena de la serie?

Hace casi 25 años se estrenó "Friends", una de las series de televisión más exitosas de todos los tiempos.

Y con motivo de este aniversario, BBC Mundo recabó una una lista de sus mejores momentos a lo largo de los diez años en que estuvo al aire.

-"El de la pedida de mano de Mónica. La forma en la que Chandler lo hace es muy creativa y romántica".

-"Cuando Ross estaba con su jefe en su apartamento y ve desde la ventana a Chandler y Mónica besándose y grita: ¡SUELTA A MI HERMANAAAA!"

-"Phoebe cantando Smelly cat :)"

-"Cuando Joey y Ross duermen juntos porque habían tenido la mejor siesta del mundo. Es muy gracioso".

-"El episodio en el que Mónica tiene un pavo en la cabeza y baila, Chandler dice que la ama y finalmente Joey corre asustado de Mónica".

-"Cuando Phoebe y Rachel quieren aprender defensa personal y Ross saca la famosa enseñanza y frase: 'UNAGI'".

-"La despedida de nuestra serie favorita cuando están todos juntos y se van. Luego se cierra la puerta del piso. Inolvidable".

-"Cuando Phoebe imita el sonido de la gaita que quería tocar Ross en la boda de Mónica y Chandler".

-"El episodio donde Mónica y Rachel apuestan su departamento con Chandler y Joey, además de la trivia que hace Ross para definir quién es el ganador".

-"Cuando ven el video de la graduación y Rachel descubre cuánto Ross la quería".

-"El de Día de Acción de Gracias en el que recuerdan por qué Chandler perdió un dedo. Su recreación de los años 80 es genial".

-"Cuando Mónica explica las zonas erógenas de la mujer a través de los números para alcanzar el orgasmo. "Seven, seven, seven..." ¡Inolvidable!"

-"El del video sexual. Es muy chistoso cuando se descubre que Rachel sedujo a Ross con la historia inventada por Joey (Ken Addams)".

-"Cuando Phoebe le enseña a Joey hablar francés 😂😂😂"

"We were on a break!!!!"

Ahora te toca de nuevo ayudarnos. Cuéntanos ¿cuál de todos estos es tu favorito?