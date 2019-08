"Friends": depresión, drogas, y la dura realidad de los actores tras el final de la serie

El 22 de setiembre de 1994, seis actores desconocidos estrenaban una sitcom acerca de la vida de un grupo de amigos hacia finales de sus veinte años. ¿El nombre del programa? Simplemente "Friends".

El éxito de la serie no fue inmediato y esta era constantemente comparada con "Seinfeld", la serie estrella de NBC de aquel entonces. Sin embargo, conforme avanzaron los capítulos, estos se hicieron más consistentes y los personajes comenzaron a calar hondo entre los espectadores y entre la crítica.



Es así que conforme avanzaron las temporadas, el reinado de "Friends" en la televisión fue haciéndose cada vez más poderoso; tanto para el elenco como para el equipo y el canal que los transmitía.

En mayo de 2004, fecha en que la serie de NBC se despide de la pantalla luego de diez años al aire, los seis actores, que en la primera temporada comenzaron cobrando 22 mil dólares por episodio, terminaron ganando US$ 1 millón por capítulo.

¿Pero qué pasó con las carreras de estos seis actores tras el final de la serie? A continuación, un recuento del camino actoral que atravesaron Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry desde 2004 hasta la actualidad.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston quizás era una de las actrices de "Friends"que más proyección tenía en Hollywood. Sin embargo, el éxito no la acompañó en la serie de comedias románticas que la actriz comenzó a protagonizar hacia finales de los noventa y mediados del 2000.

De hecho, la película más taquillera de Aniston hasta el momento ha sido "Todopoderoso", con Jim Carrey y Morgan Freeman, la cual recaudó en 2003, casi 500 millones a nivel mundial.

A pesar de todo, Aniston continuaría por este camino de las comedias. "Marley y yo", "Exposados" y "Una esposa de mentira", junto a Adam Sandler engrosarían la lista de películas protagonizadas por la actriz a excepción de "Cake", un drama de bajo presupuesto por el cual la recordada 'Rachel' sería nominada a un Globo de Oro y un Premio Sag en 2014.

Contrario a su carrera actoral, la vida amorosa de Aniston ha sonado más fuerte. Divorciada de Brad Pitt y Justin Theroux, la actriz de 50 años dijo que no califica de fracasos a sus dos matrimonios.

"No siento un vacío. Realmente no. Mis matrimonios, han sido muy exitosos, en (mi) opinión personal. Y cuando llegaron a su fin, fue una decisión que se tomó porque elegimos ser felices, y algunas veces la felicidad no existía dentro de ese arreglo", expresó.

Courteney Cox

A Courteney Cox le llegó el éxito por partida doble cuando protagonizó en 1996 "Scream", una película de terror que se convirtió en un boom por aquel entonces y derivó en tres secuelas.

Tras el final de "Friends", Courteney Cox protagoniza dos series: "Dirt", de 2007 al 2009 y "Cougar Town". Esta última fue transmitida por ABC, de 2009 al 2015, y narra la historia de una mujer divorciada, mayor de 40 años, que se relaciona con hombres más jóvenes.

En el cine, la suerte de Cox, al margen de "Scream", no ha pasado de comedias de mediana trascendencia.

A nivel personal, la vida de 'Mónica' ha dado qué hablar más que nada por su apariencia física. En 2017, la actriz reveló a la revista New Beauty que se arrepentía de muchos de sus retoques estéticos y contó que decidió retirarse los rellenos faciales para poder recuperar su naturalidad.

"Me han disuelto los implantes de relleno. Me siento mejor porque parezco yo misma. Las cosas van a cambiar. Todo caerá. Traté de no estropearme, pero en realidad, me daba una falsa apariencia", explicó.

La actriz habló también de la fuerte presión que existe en Hollywood por mantenerse "siempre bella y joven".

"Un día alguien te dice 'estás bien pero no te vendría mal una inyección de relleno por aquí o un poco por acá', y te recomienda a algún especialista muy bueno cuyos resultados son muy naturales. Y vas y lo haces. La primera vez sales contenta porque apenas se nota y luego repites y así varias veces hasta que te ves en una foto y dices 'Ups, esto es terrible".

David Schwimmer

En 2016, David Schwimmer fue nominado al Emmy a Mejor actor de reparto por su papel del abogado Robert Kardashian en la serie American Crime Story: The People v. O.J. Simpson. Quizás su trabajo más importante después de "Friends".

Durante esta época, el actor reveló que tras el término de la serie, llegó a odiar la ficción que tanto éxito le dio y buscó por mucho tiempo esconderse de la gente y de las cámaras.

"Como actor, la forma en que fui entrenado, mi trabajo consistía en observar la vida y a otras personas, así que solía andar por ahí con la cabeza descubierta, observando, mirando a la gente. El efecto de la celebridad fue todo lo contrario: hizo que me quisiera esconder debajo de una gorra de béisbol y no ser visto. Me di cuenta después de un tiempo que ya no miraba a la gente, que trataba de esconderme", confesó el actor.

'Ross', hoy de 52 años de edad, contó también que la fama "era bastante discordante y estropeó mis relaciones con otras personas durante años hasta que logré ajustarme y sentirme cómodo con ella".

Schwimmer dijo también que los efectos de interpretar a una misma persona durante diez años tiene un costo alto pues el público te encasilla y eso te dificulta cuando quieres encarar un proyecto cinematográfico.

Schwimmer, además de actor, ha probado suerte como director de cine y teatro con críticas divididas.

Matt Le Blanc

El actor que encarnó al coqueto Joey fue el único actor de la serie que tuvo su propio spin-off al término de "Friends".

En esta nueva serie derivada, se contaba los intentos de Joey por convertirse en actor una vez instalado en Hollywood. El programa solo duró dos temporadas al aire y fue, contrario a lo que pueda imaginar el público, un alivio para el actor que lo que menos quería era continuar haciendo televisión después de estar con un mismo personaje, diez años al aire.

"Durante años y años casi no salí de casa. Estaba quemado. Quería no tener compromisos y no estar en ninguna parte. Y estaba en posición de hacerlo. Mi agente estaba disgustado. La mayoría de los actores llaman a sus agentes y preguntan qué tienen para ellos ahora. Yo llamé al mío y le dije que perdiese mi número por durante unos cuantos años. Fue una época oscura. Casi tuve un colapso nervioso", reveló Matt LeBlanc a The Mirror.

El actor estuvo fuera del ojo público del 2006 hasta el 2010. Al año siguiente es convocado para protagonizar la serie "Episodes", una producción de la BBC donde interpreta una versión satírica de sí mismo.

Por este trabajo, Le Blanc fue nominado al Globo de Oro como Mejor Actor en 2012. La serie estuvo al aire por cinco temporadas.

En 2016, 'Joey' vuelve a la televisión con otra serie llamada "Man with a plan", una historia que narra la vida de un hombre, que tras el trabajo de su esposa, debe quedarse en casa a cuidar a sus hijos mientras trata de sacar adelante un negocio junto a su hermano.

La sit-com estrenó en enero pasado su cuarta temporada por CBS.

Matthew Perry

La vida personal de Matthew Perry durante y después de "Friends" es quizás una de las más comentadas hasta el día de hoy.

La adicción del actor al Vicodín a raíz de un accidente de esquí acuático desencadenó en el actor una serie de problemas de salud que casi terminan con la vida del actor.

"Con estas pastillas me sentía mejor de lo que me había sentido toda mi vida y me volví adicto a las pastillas y el alcohol y no podía parar", declaró el actor en 2015 quien también reveló que fue en 1997, durante la tercera temporada de "Friends", cuando ingresó por primera vez a rehabilitación.

Perry admitió también que durante esta época llegó a beber un par de botellas de vodka y treinta pastillas de Vicodin al día.

Los problemas para el actor continuarían en los siguientes años y es en mayo de 2000 cuando debe ser hospitalizado nuevamente debido a una pancreatitis.

"Estaba metido en un problema muy gordo; mi vida era un infierno", cuenta. Sus padres lo llevaron a un centro de desintoxicación, donde estuvo dos meses y medio y podría decirse que fue recién a partir de entonces que el actor logró escapar del infierno en que se encontraba a pesar del gran éxito de la serie.

En junio de 2015, la organización Phoenix House, encargada del tratamiento sobre adicciones a este tipo de sustancias, le otorgó un premio al actor por superar sus adicciones.

"Soy un alcohólico galardonado, no debería recibir un premio", declaró el actor quien también aseguró que este tipo de adicciones pueden superarse siempre que haya voluntad por parte del paciente.

El último trabajo televisivo en que destacó el actor fue en la miniserie "The Kennedys After Camelot", en 2017. Perry dio vida al hermano del presidente estadounidense.

Inmerso actualmente en el teatro, el actor estuvo representando hasta mayo pasado la obra "The end of longing" en Londres. Una historia, escrita por él mismo, que mezcla el humor y el drama y en la que enfrenta a varios de los demonios que el actor vivió con el alcohol.



Lisa Kudrow

La actriz que dio vida a la colgada 'Phoebe Buffay' en "Friends" reveló en mayo de este mayo al programa "WTF with Marc Maron", las inseguridades sobre su aspecto físico que sintió durante su paso por la serie.

"Te veías a ti misma en la televisión y decías: ‘Oh dios mío, soy una montaña. Soy más grande que Courteney y Jennifer. Yo era más alta y más voluminosa. Sentía a mis huesos más pesados, me sentía como una montaña a su lado", contó la actriz.

Esta inseguridad hizo que Kudrow bajase de peso, sin embargo, más que felicidad, lo que consiguió la actriz es sentirse enferma todo el tiempo.

"Cuando estaba muy flaca, me sentía enferma todo el tiempo, resfriada, con sinusitis, con gripe", confesó la actriz sin dar mayores detalles de sus trastornos alimenticios.

Lisa, actualmente de 56 años, habló también de cómo afronta el paso del tiempo. "¿Qué importaba que estuviera más envejecida? Hacerse mayor es maravilloso ¿Por qué tenemos que convertirlo en algo horrible?", dijo.

A nivel profesional, Kudrow ha formado parte de infinidad de series y películas como actriz secundaria. Entre ellas, destacan: "El amor y otras cosas imposibles", en 2009, junto a Natalie Portman y Scott Cohen.

Lo más reciente que hizo la actriz en televisión fue en la cuarta temporada de la serie de Netflix "Grace and Frankie". ​

"Friends" sigue siendo un fenómeno para incontables aficionados en todo el mundo que todavía están dispuestos a ver, una y otra vez en reposiciones o plataformas digitales, las historias de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross.

En este sentido, HBO Max, el nuevo servicio de "streaming" que estrenará WarnerMedia el año próximo, anunció en julio que "Friends" abandonará Netflix para unirse a su servicio en exclusiva.

A finales de 2018 se extendió el rumor de que la serie iba a salir del catálogo de Netflix, pero poco después la plataforma confirmó que seguiría en su oferta al menos durante 2019. The New York Times aseguró entonces que Netflix pagó cien millones de dólares a Warner para conservarla durante este año.