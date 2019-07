"Friends" deja Netflix EE.UU. en 2020 ¿También se va de Latinoamérica?

"Friends", amada por millones de personas en todo el mundo, ha estado por años en el servicio de TV por internet Netflix. Pero eso ya no será así, al menos en Estados Unidos.

►"Seinfeld", 30 años después: las series cómicas de los 90 que aún añoramos | FOTOS

►"Friends": Cole Sprouse revela el incómodo momento que vivió con Jennifer Aniston

Este martes The Wall Street Journal indicó que la serie pasará en 2020 a Warner Media, el nuevo servicio de streaming del estudio que produjo las aventuras de Joey, Chandler, Ross, Phoebe, Monica y Rachel.

"Lamentamos ver que 'Friends' se va al servicio de streaming de Warner a inicios del 2020 (en EE.UU.). ¡Gracias por los recuerdos, chicos!", indicó Netflix en un tuit que, al cierre de este artículo, ha sido compartido más de 1600 veces.

Pero "Friends" no solo está en Netflix de Estados Unidos, también en la versión de la plataforma para otros países, incluyendo Perú, Chile Argentina y más lugares de América Latina. ¿Se irá también de esas versiones?

De momento, Netflix no ha confirmado si esto ocurrirá. Vale resaltar que las licencias para contenido de streaming varían dependiendo del contenido, de modo que el final del contrato para Estados Unidos podría no afectar a Latinoamérica. Esto se debería a que Warner Media no tiene, de momento, planes para salir de Estados Unidos.

No solo "Friends" dejará Netflix Estados Unidos, plataforma que también deberá despedirse de la aclamada comedia "The Office", que desde el 2021 pasará al servicio propio del canal NBC.