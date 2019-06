"Friends": ¿Qué fue de los personajes secundarios tras el final de la serie?

Durante los diez años que se mantuvo "Friends" al aire, sus protagonistas nos conmovieron con sus historias y personalidades. Pero no solo ellos brillaron en una de las comedias más exitosas de todos los tiempos, lo hicieron también sus personajes secundarios.

¿Quién no recuerda a Janice, la insoportable ex novia de Chandler o a Gunther, el camarero del Central Perk, enamorado de Rachel?

Fueron personajes que a pesar de no aparecer en todos los capítulos de la serie, cada que lo hacían daban fuerza a la trama protagonizada por Mónica, Rachel, Ross, Phoebe, Chandler y Joe.

¿POSIBLE REENCUENTRO?

La serie, concluída en mayo de 2004, es recordada como una de las sitcom más populares de todos los tiempos y a pesar de los 15 años transcurridos desde su capítulo final, el anhelo de los fans por un reencuentro entre sus personajes o un reboot de la historia no ha dejado de existir.

Hacia finales de 2014, 'Gunther' protagonizó un promocional con motivo de la próxima transmisión de "Friends" en Netflix.

Fue precisamente Jennifer Aniston, Rachel en "Friends", que recientemente ilusionó con una posible reunión del elenco aunque no dio mayores detalles.

"Escucha, te lo dije. Lo haría …. Las chicas lo harían, y los chicos lo harían, estoy segura", respondió Jennifer Aniston en entrevista a Ellen DeGeneres.

Las declaraciones de Aniston llaman la atención pues en anteriores ocasiones, consultada sobre el tema de una posible reunión de "Friends", esta dijo que no habría forma de un retorno.

"Honestamente, no sé qué haríamos", le dijo la actriz a Lorraine Kelly. "Creo que ese período de tiempo fue un poco nostálgico. Creo que el motivo por el que la gente siente tanto afecto es porque […] algo tiene esa época en la que nuestras caras no estaban metidas en los teléfonos celulares. No estábamos revisando Facebook e Instagram. Estábamos en una habitación juntos, en una cafetería juntos. Estábamos hablando, teniendo conversaciones. Hemos perdido eso", dijo la actriz en 2016.

