"Friends": la historia de cómo Matt LeBlanc se dislocó un hombro grabando la serie

Si hay una serie que esconde cientos de divertidas e impensadas anécdotas, definitivamente es "Friends". No por nada es considerada como una de las más populares en la historia de la televisión estadounidense –y del mundo- gracias a la gran acogida que tuvo durante 10 temporadas.

Y si bien todos los personajes tienen grandes historias, la de Joey –papel interpretado por Matt LeBlanc- es una de las más graciosas. Sin embargo, no todo fue alegría para el actor que dio vida al distraído del grupo, quien en medio del rodaje de una escena se lesionó el hombro.

En el episodio "The One Where No One's Ready", de la tercera temporada de "Friends", mientras ‘Ross’ invita al grupo a un importante evento en el museo en el que trabaja, ‘Joey’ y ‘Chandler’ se disputan un sofá cómodo en la sala de ‘Mónica’, y esa pelea no terminó nada bien para LeBlanc.

En una secuencia, ambos entran por diferentes puertas a la sala y corren al sillón para sentarse; sin embargo, ‘Joey’ salta desde una distancia considerable, ganando el lugar en el sofá y una lesión en el hombro producto del impacto. Lo peor es que él continuó con la escena delante de un público que aplaudía como si todo fuera parte del guion.

Así apareció Matt LeBlanc en la edición número 48 de los Emmy Award en California. (Foto: AFP) Así apareció Matt LeBlanc en la edición número 48 de los Emmy Award en California. (Foto: AFP)

En una entrevista con Jimmy Kimmel en 2017, el actor reconoció que tras el golpe tuvieron que interrumpir las grabaciones, y que al volver usó un cabestrillo en tres episodios. ¿Cómo justificaron la lesión de ‘Joey’ en “Friends”? En el capítulo siguiente de la temporada, su personaje “se cae saltando sobre la cama”.

“Tuvimos que parar el rodaje debido a eso y todos los espectadores, que habían volado de todas partes del país por un concurso de Coca-Cola, se marcharon. Un par de días después retomamos las grabaciones, y estuve tres episodios con el brazo en cabestrillo. Para integrar esto en el guion, dijimos que Joey se había caído saltando sobre la cama”, manifestó el actor.

Sobre la polémica en torno al posible regreso de “Friends”, LeBlanc, al igual que Matthew Perry, señaló que no estaría de acuerdo, o al menos, no lo ve posible.

“¿Qué historia íbamos a contar? Esos personajes han ido cada uno por su lado, han crecido. Todo el mundo que haya visto la serie tiene una versión diferente en sus cabezas de qué es lo que hacen Rachel, Ross, Phoebe, Joey, Monica y Chandler 13 años después del final de la serie”, señaló el actor a Daily Beast.

Matt LeBlanc, el recordado ‘Joey’, y la historia de cómo se dislocó un hombro en medio del rodaje. (Foto: Warner Bros/Captura)

“La serie era sobre un periodo concreto de la vida de esas personas, después de la universidad y antes de casarse. Ese momento en el que tus amigos son tu mayor apoyo, y cuando eso se acaba, se acaba”, añadió.

“Friends” presentaba las aventuras de seis jóvenes neoyorquinos 'Rachel' (Jennifer Aniston), 'Mónica' (Courtney Cox), 'Chandler' (Matthew Perry), 'Phoebe' (Lisa Kudrow), 'Joey' (Matt LeBlanc) y 'Ross' (David Schwimmer). Entre el amor, el trabajo y la familia, compartían sus alegrías y preocupaciones en el Central Perk, su café favorito.