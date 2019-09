"Friends": ¿cuál es el nombre que le pusieron inicialmente a la serie?

La serie icónica de los años noventa, “Friends” cumple este 22 de septiembre un cuarto de siglo desde su llegada a la pantalla chica. La exitosa sit-com americana trata sobre la vida de un grupo de amigos hacia finales de sus veinte años, que viven en Manhattan, Nueva York.

Ross Geller, Rachel Green, Monica Geller, Chandler Bing, Phoebe Buffay y Joey Tribbiani son los personajes protagonistas que con sus marcadas personalidades y sus divertidos guiones enamoraron a sus fanáticos.

Y pese a que el último episodio se emitió hace 15 años, su legado sigue vivo y con los años ha ganado más seguidores.

Pero, ¿Sabías que la serie pudo llamarse de una manera diferente tras su episodio piloto? A continuación, te contamos los detalles.

Antes de decidirse por “Friends” como nombre para la serie, se barajaron otros como “Insomnia Cafe”, “Friends like us” (Amigos como nosotros) y “Six of one” (Seis de uno)

David Crane y Marta Kauffman, creadores de “Friends”, concibieron la idea de la serie cuando empezaron a recordar cómo vivían en New York tras terminar la universidad. En 1993 presentaron la idea a NBC bajo el nombre de “Insomnia Café”.

En aquel momento, Warren Littlefield, el entonces presidente de NBC Entertainment, buscaba una comedia en la que participaran jóvenes que viven juntos. Sin embargo, el ejecutivo de la televisión estadounidense vio dificultades para darle vida al concepto, y encontró que los guiones desarrollados por NBC eran terribles.

Crane y Kauffman presentaron a “Insomnia Café” y Littlefield quedó impresionado con la historia, pues era precisamente lo que él estaba buscando. Warren compró la idea como piloto de lanzamiento.

Los creadores comenzaron a escribir un guion piloto para un espectáculo ahora titulado “Friends Like Us”, que tardó tres días en escribirse. Con este nombre se realizó el episodio piloto emitido por NBC en 1994.

A NBC le gustó el piloto, pero decidió cambiar el nombre por "Six of One" (Seis de uno), debido al título previo que era similar al de la comedia de ABC “These Friends of Mine”.

Finalmente, la serie protagonizada por los actores Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, quedó con el sencillo y genial nombre “Friends”.



-La melodía también pudo ser diferente-

La canción inicial iba a ser el tema de REM "Shiny Happy People". La utilizaron en el capítulo piloto, cuando el nombre de la serie era aún "Friends Like Us", pero finalmente la melodía fue reemplazada por la pegadiza "I'll be there for you".

La canción original solo duraba un minuto pero cuando un DJ de radio tuvo que emitir la canción en bucle durante tres minutos los creadores pensaron que sería mejor ampliarla.

La canción llegó a ser número uno en Estados Unidos y número tres en Reino Unido, donde vendió más de 600.000 copias, pero quedó como el único hit de la banda.