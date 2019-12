“Friends” es una de las series que será recordada por siempre. Ya han pasado 25 años desde el estreno de su primer capítulo, pero gracias a las nuevas plataformas es que ha ido sumando más seguidores que de alguna manera han quedado fascinados con la historia de los cinco mejores amigos.

A lo largo de las 10 temporadas, se dieron diversos momentos memorables que siempre quedarán en la mente de los fans y uno de ellos es la hermosa historia de amor que tuvieron Phoebe Buffany y Mike Hannigan. La pareja solo necesito 17 capítulos para demostrar que eran el uno para el otro.

Mike apareció por primera vez en el capítulo " The One With The Pediatrician" (T09E03), producto de una fallida cita a ciegas que Joey debía preparar para Phoebe. Por supuesto, el actor se olvida por completo en organizar tal encuentro, así que le miente a su amiga y le dice que le presentará a un chico que se llama Mike. Ante un fallido intento por conocer a un chico nuevo, la joven va a Central Perk y empieza a gritar Mike por todos lados y es así como llega a conocer a su futuro esposo.

Paul Rudd fue el actor encargado de interpretar a este abogado que había renunciado a su carrera para perseguir su verdadera pasión: tocar el piano. En ese sentido, compartía su espíritu musical con Phoebe, quien nos ha entregado grandes momentos a lo largo de “Friends”.

Luego de 25 años han salido muchos secretos de algunos cambios que se dieron a lo largo de las 10 temporadas de “Friends”. Uno de ellos es sobre el matrimonio de Phoebe y Mike, el co-creador de la historia contó que el plan inicial era que ella regresaría con su ex David y contraerían matrimonio, pero los fans ya le habían tomado cariño a Mike.

¿PHOEBE NO ESTABA DESTINADA A CASARSE CON MIKE?

Lisa Kudrow le dio vida a Phoebe durante 10 años y el momento más icónico de este personaje fue cuando le dio el ¡Sí, acepto! al personaje de Paul Rudd, a pesar que siempre tuvo una gran historia con David, el científico que se mudó a Minsk por temas de trabajo.

David Crane, el co-creador de la serie ha revelado que los guionistas no tenían muy claro el desenlace romántico que tendría Phoebe y hasta el último momento no habían decidido con quién se quedaría.

“Definitivamente, había posibilidad de que Phoebe volviera con David. Pero no sabíamos de manera definitiva con quién se iba a quedar”, contó el co-creador.

“Son dos actores increíbles. Los dos, Paul Rudd y Hank Azaria son fantásticos, y eran fantásticos con ella. Íbamos y veníamos. No recuerdo todas las piezas que nos llevaron a donde acabamos, pero sí, podría haber acabado de otra manera. Phoebe podría haber sido genial con cualquiera de los dos”, continúa Crane.

Finalmente, Phoebe y Mike se casaron y se convirtieron en una de las parejas más bonitas de la pequeña pantalla. La última aparición de David fue en la novena temporada. Regresa de Minsk tras haber fallado en su investigación y vuelve a intentarlo con Phoebe, quien termina aceptando la propuesta de matrimonio de Mike.