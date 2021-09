Conforme a los criterios de Saber más

Con un multimillonario presupuesto y un elenco lleno de estrellas, “Foundation” (“Fundación”) es una de las producciones de ciencia ficción más ambiciosas de los últimos años, adaptando por primera vez la magnum opus de Isaac Asimov en el formato de serie para el servicio de streaming Apple TV+ bajo la dirección del guionista y director David S. Goyer (“Batman Begins”, “Man of Steel”).

Para quienes no conocen la saga, “Fundación” cuenta la decadencia y caída de un imperio galácticos, y los intentos de un grupo de científicos, liderados por Hari Seldon, de conservar el conocimiento y la ciencia durante la era de anarquía, con el propósito de formar la base para un nuevo orden universal. Días antes del estreno de los dos primeros capítulos de la serie este 24 de septiembre , El Comercio pudo participar en algunas mesas redondas con algunos de sus protagonistas, quienes nos hablaron de sus personajes, así como algunas revelaciones de la filmación.

JARED HARRIS - HARI SELDON

A Jared Harris lo recordamos tanto por sus icónicos papeles como Lane Pryce en “Mad Men” y Valery Legasov en la premiada miniserie de HBO “Chernobyl”, así como roles en series como “The Crown”, “The Terror”, “Carnival Row” y “The Expanse”, entre muchos otros. Ahora el veterano actor se encuentra en el centro de “Foundation” al darle vida a Hari Seldon, el científico que descubre, gracias a la disciplina que creó llamada psicohistoria, la inminente caída del Imperio Galáctico e idea el plan para su resurgimiento luego de mil años. Cuando conversamos con el actor, este resaltó la importancia que su rol tiene.

“Hari Seldon es un importante personaje en el legado de la ciencia ficción”, señaló el actor cuando se le preguntó su preparación. “ Leí los libros e investigué tanto como pude la vida de los científicos que han hecho grandes descubrimientos, para ver si me inspiraban ”.

El actor admitió que meterse en el rol fue un gran reto, pero aseguró que esa era parte de su disfrute. “Me gusta no saber si voy a poder lograrlo. No saber con seguridad qué vas a hacer con la parte”, indicó. “Uno no entiende realmente un rol hasta que empiezas a interpretarlo. Me gusta esa pequeña sensación de miedo en el estómago”.

Harris también señaló que hay una similitud entre el personaje de Hari Seldon y lo que pasan algunos científicos en la actualidad “ quienes predicen un resultado que los poderosos preferirían ignorar y quieren callar’ '.

Jared Harris interpreta a Hari Seldon, personaje central en la saga "Foundation". (Foto: Apple TV+/Skydance Television)

LOU LLOBELL - GAAL DORNICK

A sus 26 años, Lou Llobell es todavía una novata en el mundo de la actuación, con solo la película “Voyagers” (2021) en su currículum. Pero esto no puede resultar menos evidente al ver la naturalidad con la que interpreta el papel de Gaal Dornick en la serie. Hija de un padre español y una madre de Zimbabue, la niñez y juventud de Llobell se la pasó saltando de país a país, hasta llegar a la capital de Inglaterra para estudiar actuación en su juventud. En esto se confiesa similar a Gaal, quien tanto en los libros como en la serie abandonan su planeta rural de Synnax para ir a la capital galáctica que es Trantor para encontrarse con Hari Seldon como la única persona aparte de él que puede entender su disciplina de la psicohistoria.

No es la única característica que comparten, y Llobell afirma que entre ella y Gaal también mantienen la misma motivación y conocimiento de lo que quieren hacer en su vida y con sus metas, “especialmente en mi carrera y en este trabajo con el que he sido bendecida para hacer”.

En la historia original, Gaal Dornick es principalmente un personaje que sirve como punto de vista en la historia “Los psicohistoriadores” del primer libro de la saga. Sin embargo, en la serie de Apple TV+ su rol se expande para convertirse en uno de los personajes más importantes.

Cuestionada sobre el mayor defecto y la mayor virtud de su personaje, Llobell afirma que Gaal “confía demasiado fácilmente, lo cual es maravilloso, pero la restringe en lo que puede hacer”. En cambio resalta que su personaje “es una persona con mucha inteligencia emocional y no solo muy buena en la matemática y ciencia”.

“Tiene un entendimiento de la raza humana y la gente a su alrededor. Sobre cómo es el mundo a su alrededor y lo importante que es incluir a todos al intentar preservar a la humanidad”, señaló.

Esta diversidad se ha convertido en un axioma de la adaptación de “Foundation”, con actores de diversos orígenes compartiendo su talento para la producción. Es también una de las razones con las que ella defiende los cambios sobre el personaje de Gaal, un hombre en la historia original.

“Creo que el cambiar de género no es algo que necesariamente cambia los personajes o la historia. Creo que es algo que mejora toda la experiencia, porque ves un grupo de protagonistas que son todos de diferentes géneros, razas y diferentes lugares del mundo, y creo que eso es un reflejo del mundo en el que vivimos ”, opinó.

Un factor crucial para el personaje de Gaal Dornick es su relación con Hari Seldon, a quien describe como su mentor. “Hari es alguien a quien Gaal realmente admira. Él tiene tanto para mostrarle y enseñarle y ella está abierta a seguirlo, lo cual es una cosa maravillosa”. Ayudando en esta dinámica fue la propia relación que tuvo la joven actriz con Harris, quien también se convirtió en una especie de tutor en cuestiones de actuación.

Pero esta relación tampoco es estática. “Mientras avanza la historia, ves los balances del poder cambiar un poco. Es interesante cómo esta relación con el mentor puede cambiar y a veces el estudiante puede tomar control de la situación en maneras que el maestro no imaginaba”.

Lou Llobell como la joven prodigio Gaal Dornick. (Foto: Apple TV+/Skydance Television)

LEAH HARVEY - SALVOR HARDIN

La actriz británica Leah Harvey ya tiene algo de experiencia en el medio, con papeles menores en películas como “On the Road” (2016) y “Fighting with My Family” (2019), pero “Foundation” es la primera gran producción donde toma un rol protagónico, al interpretar el rol de Salvor Hardin.

En lo que pudimos ver de la serie, este personaje es uno de los más grandes cambios entre la versión de Asimov y el show de Apple TV+, al convertir al astuto y pacifista político - cuya frase más recordada es “La violencia es el último recurso del incompetente” - en una chica de acción con un trabajo equivalente a la policía que no es renuente a utilizar la fuerza para cumplir sus objetivos.

En ese aspecto, Harvey señaló que los personajes todavía están desarrollándose a lo largo de la serie. “ La Salvor que ves al final del show es muy diferente de la que viste al inicio ”, indicó. “Cambia a lo largo de la temporada y creo que va a aprender algunas lecciones”.

“Salvor es realmente divertida de interpretar porque es diferente a cualquier otra persona en su ciudad. Es diferente de cualquier otra persona en la serie”, señaló Harvey. “Es muy luchadora, de carácter duro, pero sensible también, lo que puedes ver poco a poco mientras avanza la historia. Pero es una persona muy decidida y eso es algo que realmente me gusta de ella... que está tan centrada en lograr su trabajo, que es mantener a todo el mundo a salvo”.

La actriz británica Leah Harvey interpreta a Salvor Hardin en la adaptación de "Foundation". (Foto: Apple TV+/Skydance Television)

LEE PACE - HERMANO DÍA

Sí el rol de Salvor es algo que se modificó para la adaptación, el de Lee Pace (“Guardians of the Galaxy”, “The Hobbit”) es uno inventado para el show. El experimentado actor interpreta a el Hermano Día, parte central de un triunvirato de clones que concentran el poder del Imperio Galáctico

En una de las mayores diferencias de los libros de Asimov, donde la figura del emperador es distante y hasta irrelevante en la mayoría de los casos, en la adaptación de David S. Goyer el trono del imperio está en manos de la Dinastía Genética, tres clones del mismo emperador en diversas etapas de su vida que se identifican como Hermano Amanecer (interpretado por Cooper Carter y Cassian Bilton), Hermano Día (Pace) y Hermano Atardecer (Terrence Mann), quienes intercambian el poder con el paso de los años.

Para Pace, esta idea es fascinante. “Lo que es tan interesante de esta dinastía de clones es que se convierte en un ejemplo sobre el poder heredado. Vemos tantas historias de reyes y príncipes, y sobre quién tiene derecho al trono, pero creo que esto lo abstrae de tal manera que nos da una nueva perspectiva para cuestionar este tipo de poder”.

Lee Pace interpreta al Hermano Día, emperador reinante del Imperio Galáctico. (Foto: Apple TV+/Skydance Television)

La labor del actor es tremendamente complicada por el hecho que no interpreta a un solo personaje, sino a una sucesión de ellos, que por “cierto periodo de sus vidas son los emperadores de la maldita galaxia”.

“Pienso en ello como si fuera un actor que interpreta a un rol: Día ve a Amanecer y le dice ‘tienes que ser exactamente como yo. Porque la galaxia depende de que tú creas lo que creo. Aquí está el vestuario, las líneas y los movimientos.’”, reflexionó Pace. “Mientras tanto, Día ve a Atardecer y piensa ‘Cometiste muchos errores, pero ahora que tengo el poder voy a hacer las cosas muy diferente. Voy a ser mucho mejor de lo que pudiste ser’”.

Esto, según el actor, genera el conflicto central de su personaje y sus ‘hermanos’, quienes “piensan que son el mismo hombre, pero no lo son”. “ En esta temporada, una cosa muy pequeña va a pasar en sus cabezas, que es que se darán cuenta de su individualidad y se van a dar cuenta que no son dioses, sino humanos ”.

Como inspiración para el rol, Pace indicó estudió no solo los emperadores romanos que también inspiraron a Asimov, sino también a monarcas chinos, mayas e incas, estos dos últimos quienes consideraban a sus emperadores dioses. Además, probablemente en broma, añadió que también se basó en aquellas personas que creen que son divinos, ejemplos de los cuales no faltan en la ciudad de Nueva York donde vive.

Una cuestión interesante es que los actores que formaron parte de la Dinastía Genética no utilizaron efectos especiales para cambiar sus facciones para ser más parecidas. En cambio, intentaron encontrar características físicas compartidas y utilizarlas como base común.

“Nos comenzamos a imitar entre nosotros. Veía a Terry (Terrence Mann) y él estaba sosteniendo su mentón en su mano como yo lo había hecho. O empezábamos a copiar al niño (Cooper Carter). Repetimos lo que él decía en el mismo tono. Así que comenzó como un juego de copiarnos entre nosotros”, reveló.

Después vino un rol igualmente complicado, que fue el encontrar las sutiles diferencias entre los emperadores. “El número 12, que está en el trono cuando Hari Seldon presenta su matemática, responde muy diferente al niño. Así que es diferente ver lo que es diferente entre ellos. Y debido a que la historia se da a lo largo de tanto tiempo, tengo la oportunidad de interpretar a varias generaciones de este hombre y lo que los hace diferente entre ellos.”

Dato

“Fundación” estrena nuevos episodios todos los viernes por Apple TV+.

Demerzel (Laura Birn) junto al joven emperador Hermano Amanecer (Cooper Carter). (Foto: Apple TV+/Skydance Television)

