Las personas apasionadas por las grandes partidas de ajedrez, aunque conozcan el resultado de antemano, necesitan volver atrás y revisar cada movimiento; analizar el curso de los acontecimientos. Observar los minutos finales de la miniserie “Gambito de dama” (“The Queen’s Gambit”, Netflix), tiene un poco de eso. Porque no es posible apreciar en su real dimensión los logros de Beth Harmon sin entender qué piezas movió para ubicarse allí.

El Comercio, junto a otros miembros de prensa latinoamericana, conversó con Anya Taylor-Joy, la actriz protagónica de este sorpresivo éxito de Netflix, que en su primer mes tuvo 62 millones de reproducciones y al cierre de este artículo inicia su sexta semana en el top 10 de lo más visto de Perú. ADVERTENCIA: este artículo incluye SPOILERS de del final de la serie.

Apertura: ¿Deporte de hombres?

Basada en la novela de Walter Trevis, “The Queen’s Gambit” cuenta la historia de Beth Harmon, prodigio del ajedrez que en los años 60 ingresa al mundo de las competencias, primero locales, luego internacionales. Uno de sus temas centrales es lo inusual que es para una mujer destacar en los ránkings de este juego dominado entonces, y también ahora, por hombres. Sus otros problemas son el alcoholismo y la farmacodependencia.

“Probablemente, muchas chicas jóvenes no piensan que convertirse en jugadora de ajedrez sea una opción para ellas. Así que es bueno poder representarlas”, cuenta Taylor-Joy; quien responde desde su casa en el Reino Unido por medio de una videollamada de Zoom. “Es una conversación en películas y televisión: representación, necesitas ver para creer que es cierto. Y me siento muy afortunada y agradecida de ser parte de una serie que, esperemos, haga del ajedrez y otras esferas dominadas por el hombre más inclusivas a otros géneros”.

Al revisar el ránking mundial de ajedrez, recién vemos a una jugadora, en este caso a la china Hou Yifan, en la posición 89. Antes de ella, todos hombres. ¿Por qué hay tan pocas mujeres no solo en la tabla de posiciones, sino en juegos casuales? En entrevista con Vanity Fair, la jugadora estadounidense Jennifer Shahade dice que la razón es que, al haber sido un deporte acaparado por más hombres, las jóvenes que entran se desaniman al no encontrar más compañeras y terminan retirándose.

Medio juego: la fuente

Anya Taylor-Joy se emociona cuando le decimos que la novela de “Gambito de dama” está siendo editada en Latinoamérica con su rostro en portada. “Soy una gran lectora”, nos dice luego de reír un rato y responder qué le atrajo tanto de la novela original.

“Me enamoré de Beth. No me di cuenta de esto hasta después de acabar la serie, pero Beth era una voz que tenía en mi cabeza por mucho tiempo. Somos diferentes de muchas maneras, pero en el fondo somos muy similares. Primero, sentí que de verdad podía contar bien la historia, que la entendí de un modo que me permitía contarla con sinceridad. Y luego, creo que necesitaba interpretar a Beth para mí misma. Soy más buena conmigo misma luego de ser Beth. Y por eso siempre estaré agradecida con ella”, cuenta la actriz.

Publicada en 1984, solo un año antes del fallecimiento del autor Walter Trevis, “Gambito de dama” fue un libro conocido por ajedrecistas. En múltiples entrevistas, los jugadores esperaban que la serie escrita y dirigida por Scott Frank sea lo más fiel posible al juego, algo que se consiguió al tener como uno de los asesores al excampeón mundial Garri Kasparov.

Final: Más allá del jaque mate

Los últimos minutos de la serie no podrían ser más emotivos: una Beth sobria, tras su reciente victoria contra el campeón ruso, camina por Moscú; donde encuentra a decenas de jugadores ancianos, gente que, como ella, tiene amor por el deporte de los 64 escaques. Ellos la reconocen. Y ella está dispuesta a jugar.

Anya Taylor-Joy: “Lloré cuando la leí en el libro (la parte final), lloré cuando la leí en el guion, lloré cuando la filmábamos y cuando la vi. Es increíblemente emocional, pero lo que más me encantó de Beth al caminar por el parque en Rusia es que es la primera vez que se siente en paz en toda la serie; siento que no está huyendo de nadie ni corre hacia nadie. Solo está en el presente y está contenta de estar allí y yo quería eso para Beth; pero también que ella juegue ajedrez (con los ancianos) … estoy muy feliz de que ella no dejara su pasión y amor por el ajedrez. Porque al final del día eso es lo que ama, ella está enamorada del ajedrez y obsesionada de una manera que me parece hermosa.”

Ni creadores ni artistas confirman que “Gambito de dama” vaya a tener una segunda temporada, lo cual no impide que los fans imaginen una jugada en la que Netflix coloque a esta reina del streaming en una posición de ataque.

“Probablemente nunca habrá una temporada 2, no diré nunca jamás, porque el mundo está loco, pero no la hicimos queriendo tener una temporada 2”, nos dice la actriz. “Pero sería fascinante ver cómo sería Beth como madre. Considerando sus relaciones con las figuras maternas de su vida, estaría muy curiosa de ver cómo lidiaría con esa clase de trauma, amor y estas emociones muy complicadas. Creo que eso sería interesante”, añade.

Todos los episodios de “Gambito de dama” están disponibles en Netflix.

La novela que inspiró la serie sale a la venta en diciembre en edición física. Por lo pronto, puede adquirirse en formato digital por la web de Penguin Random House Perú.

