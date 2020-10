“Gambito de reina” (“The Queen’s Gambit”), nueva serie de Netflix, es una adaptación de la novela de Walter Tevis que cuenta la historia de la jugadora de ajedrez Beth Harmon, personaje que varios internautas pensaron que fue una persona real. Sin embargo, se trata de un personaje totalmente ficticio, aunque inspirado en ajedrecistas reales.

En la serie Beth (Anna Taylor-Joy) es trasladada a un orfanato a los 7 años, lugar en donde descubre su habilidad para el ajedrez. A la par, se vuelve adicta a los medicamentos tranquilizantes que le proporcionan las autoridades. A pesar de ello, la protagonista busca hacerse un lugar en las competencias de ajedrez que solían ser dominadas por hombres, con el objetivo de convertirse en la mejor ajedrecista.

¿Una historia real?

El autor de la novela, Walter Tevis, buscaba que la novela sea una ficción como tal, sin la posibilidad de mezclar personajes reales con imaginarios. También quería que todos los personajes con los que Beth se cruza en la novela sean inventados.

Sin embargo, Beth Harmon está inspirada en Bobby Fischer, el jugador histórico y campeón mundial que sigue siendo un referente del ajedrez tras derrotar a Donald Byrne en el hito denominado como “La partida del siglo” en 1956. El personaje adapta la personalidad competitiva y el comportamiento en los torneos de Fischer, aunque también hay diferencias entre ambos, puesto que Harmon es planteada como una niña prodigio tras despertar su pasión por el juego a los 9 años; mientras que Fischer recién se interesa en el ajedrez de adolescente.

El mismo autor del libro también afirmó haberse basado en sus propias experiencias de vida para terminar de crear el personaje de Beth Harmon.

“Cuando era joven, me diagnosticaron una enfermedad reumática del corazón y me administraron dosis elevadas de medicamentos en un hospital. De ahí es de donde viene la drogodependencia de Beth. Escribir sobre ella fue purgante. Hubo algo de dolor mientras escribía esa parte de la historia. Pero artísticamente, no me permití ser autoindulgente”, fue lo que afirmó el autor en una entrevista para The New York Times.

