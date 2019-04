"Game of Thrones": 10 cosas que no conocías de Emilia Clarke | FOTOS

La actriz inglesa Emilia Clarke es una de las estrellas de la serie ganadora del Emmy "Game of Thrones". En esta producción para la televisión, basado en el universo del escritor George R. R. Martin, interpreta a Daenerys Targaryen, uno de los personajes que podría ser quien se siente en el Trono de Hierro.

La actriz de 32 también ha tenido un papel protagónico en las películas "Terminator Génesis" (2015) "Me Before You" (2016) y "Han Solo: una historia de Star Wars" (2018).

A continuación te contamos 10 cosas que probablemente no conocías de la estrella de "Game of Thrones".

1. Sus nombres

Al igual que Daenerys Targaryen, Emilia Clarke tiene un nombre largo. Su nombre completo es Emilia Isabelle Euphemia Rose Clarke.



2. Breakfast at Tiffany's

En el 2013, Clarke protagonizó una adaptación para teatro de la novela del mismo título escrita por Truman Capote. La intérprete encarnó a Holly Golightly, una joven tejana de diecinueve años que se ha introducido en la vida de la alta sociedad saliendo con hombres mayores adinerados.​

3. Premios

Desde que empezó a interpretar a Daenerys en "Game of Thrones" ha recibido 20 nominaciones a premios, entre los que destacan Premios Scream, Premios Emmy, Premios del Sindicato de Actores y entre otros. Siendo ganadora de tres de ellos.



4. Salió con Seth MacFarlane

Emilia Clark y Seth MacFarlane salieron por seis meses en el 2013. La distancia y el poco tiempo fueron los factores que hicieron que la pareja se separe y solo sean amigos.



5. 50 sombras de Grey"

La actriz rechazó el papel de Anastasia Steele, protagonista de la película romántica-erótica " Fifty Shades of Grey". No quiso tomar el rol para no encasillarse con desnudos. Ya suficientes con los de "Game of Thrones".

6. Mansión en California

Los frutos de su trabajo han hecho que la intérprete se compre una casa en Venice Beach, California. En el 2013, adquirió esta mansión a 4.64 millones de dólares. Tiene dos habitaciones, tres baños, patios y una piscina 15 metros.

7. Su debút

​El catálogo de trabajos en cine y televisión de Emilia Clarke antes de "Game of Thrones' es escaso. Su debut en televisión fue en la telenovela "Doctors" en 2009. Antes de eso, solo apareció en obras de teatro de la universidad Drama Centre London, un par de anuncios para Samaritans y un corto para unos estudiantes de la University of London.



8. Mujer más sexy del mundo

En el 2015, la revista "Esquire" la denominó como la mujer más sexy del mundo. En ese año la describieron como una mujer "amable y feroz" y como alguien que puede ser una gran estrella de cine, pero a la vez "parece una simple vecina de al lado"

9. Educación

Emilia Clarke se graduó en la Drama Centre London en 2009. En esa misma escuela de artes escénicas, que es parte de la Central Saint Martins. Ahí estudiaron los famosos y reconocidos actores Paul Bettany, Colin Firth, Tom Hardy, Pierce Brosnan y Gwendoline Christie.



10. En una relación

La actriz de 32 años se encuentra saliendo con el director y escritor Charlie McDowell. En noviembre de 2018, hicieron oficial el romance mostrándose juntos ante las cámaras en California.