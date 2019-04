"Game of Thrones": 10 cosas que no conocías de Kit Harington | FOTOS

Jon Snow es uno de los posibles reyes de los Siete reinos en la serie "Game of Thrones", ficción que regresa a la televisión para su octava y última temporada en abril. Este personaje es interpretado por el británico Kit Harington, quien está casado con su coprotagonista Rose Leslie.



Aunque Kit Harington es reservado con su vida privada, aquí reunimos 10 datos que probablemente no conocías y que él mismo ha revelado en diversas entrevistas a medios internacionales, desde que saltó a la fama gracias a "Juego de tronos":

1. SU NOMBRE:

El verdadero nombre es Christopher Catesby Harington, sin embargo no lo supo hasta cumplir los 11 años. En una entrevista con CNN dijo: "Kit es el diminutivo de Christopher. No supe que me llamaba Christopher hasta los 11 años. Cuando estaba en la escuela, firmaba mis exámenes como Kit Harington, y la maestra me dijo: "Ese no es tu nombre", y le dije: "Sí, creo que sé cómo me llamo". Y me dijeron: "No, no, tu nombre es Christopher". Me enojé un poco con mi mamá. "'¡No me dijiste mi nombre hasta los 11 años!".



2. CATESBY

Por poco, Kit Harrington es Kit Catesby. Catesby es el apellido de soltera de su madre y pensó en ponérselo como nombre artístico. En una entrevista con la revista Glamour dijo: Le dijo a Glamour: "Está bueno, ¿no? También es el segundo nombre de mi hermano. Jake Catesby y Kit Catesby. Es el apellido de soltera de mi madre, de hecho... Casi [elijo Kit Catesby como nombre artístico], pero me pareció que sonaba a anfitrión de programa de entrevistas de la década de los 50. ¡Estuve cerca! A veces pienso que podría haber sido un buen nombre, pero Kit Harington está bien".

3. EMPEZÓ EN EL TEATRO

Harrington inició su carrera como actor en el teatro. Tuvo el papel protagónico en la obra de teatro "Caballo de guerra", mientras estudiaba en la escuela de arte dramático de la Universidad de Londres.



4. REALEZA

El actor de 31 años tiene ascendencia noble, concretamente de los Barones de Harington, siendo descendiente de Sir Richard Harington XII, Sir William Molesworth, Henry Dundas y Carlos II de Inglaterra, siendo este su ocho veces bisabuelo.

Dijo a ES Magazine: "Cada entrevistador estadounidense me dice: "eres pariente de Carlos II". ¡Tu abuelo es barón! Y eso me pone furioso, porque es parte de mi historia, pero intentan convertirme en un chico sofisticado y no lo soy. Insisto en que no lo soy. Mi madre siempre me dice: "dile a esos periodistas que fuiste a una escuela pública".



5. OJO MORADO

Su actuación en la obra de teatro "Caballo de guerra" gustó a los productores de "Game of Thrones" y lo invitaron a pasar un casting. Justo el día de la prueba, se presentó cono el ojo morado porque había tenido una pelea en McDonald's.

El actor pensó que estaba bien y que eso lo haría lucir más rudo. "Tenía un ojo morado porque había tenido una pelea. Pero creo que quizás eso ayudó. Ya sabes: "¿quién es el chico con el ojo morado?" Era alguien completamente nuevo para ellos, pero daba para el papel, todavía tenía el ojo morado", dijo en una entrevista para el Daily Mail.



6. USÓ PELUCA

El británico nunca había dejado crecer su cabello hasta que inició en la serie "Game of Thrones". "Antes de este papel siempre usé el pelo corto, pero me pidieron si podía dejarme el pelo largo y la barba. Les dije que nunca me había dejado el pelo largo y que era prácticamente pre-púber en cuanto al pelo facial, pero que lo iba a intentar", contó en el 2016 a BBC Breakfast.

Debido a esto tuvo que usar una peluca para el piloto de "Juego de tronos". "Usaba una peluca horrenda. El piloto no funcionó. Nunca nadie lo vio, está en algún lugar recóndito en algún lado, y me gustaría que permaneciera allí", agregó.

7. CLAUSTROFÓBICO

En la temporada seis, se enfrentó a su mayor miedo. Le tiene pánico a ser enterrado con vida y es muy claustrofóbico. Por esa razón, la famosa pelea "La batalla de los bastardos" fue una pesadilla para él. Una de las escenas de ese episodio, Jon Snow (su personaje) queda atrapado en una pila de muertos.

"Le tengo miedo a un par de cosas, pero lo peor es la claustrofobia, le tengo pánico a las multitudes. Fue una de las cosas más aterradoras y más incómodas: quince irlandeses barbudos aplastándote", contó a Belfast Telegraph.



8. MIEDO A VOLAR

Debido a su carrera como actor, Kit tiene que estar constantemente volando de un lugar a otro. Sin embargo, le da miedo subirse a aviones. En una entrevista con CN Traverlo reveló que "cada vez que me subo a un avión, tengo que tocar la parte de afuera tres veces antes de subir... Me pongo [nervioso cuando vuelo]".

"De hecho, he empeorado con el tiempo. Antes me encantaba, pero ahora pienso que estoy volando a 30.000 pies de altura. Cada vez que vuelo, parece más antinatural. Me pongo más nervioso... Es raro. Antes me encantaba volar, y desde que actúo en Thrones y viajo a Estados Unidos mucho, me pongo muy nervioso y no sé por qué", añadió.



9. TEMÍA QUE A NADIE LE IMPORTE JON SNOW

En la quinta temporada, su personaje en "Game of Thrones", Jon Snow, murió siendo traicionado. El actor tuvo que mentir a sus amigos, colegas y familiares sobre si seria regresado a vida en la sexta temporada.

En una entrevista con Entertainment Weekly dijo: "Quiero pedir disculpas por haberles mentido a todos. Me alegra que a la gente no le haya gustado que hubiera muerto. Creo que mi mayor temor era que a la gente no le importara. O que solamente dijeran: "de acuerdo, murió Jon Snow". Pero aparentemente la gente sufrió un poco con eso, similar a lo que pasó con el episodio de la Boda Roja. Lo cual significa que algo de lo que estoy haciendo, o que el show está haciendo, está bien".



10. QUISO SER HARRY POTTER

Kit contó a CNN que siempre le gustó Harry Potter y que quiso formar parte del elenco de la película. "Quería presentarme a la audición para "Harry" cuando se estaba empezando a hacer pero creo que me pasaba de edad por un año", indicó.