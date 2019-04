"Game of Thrones":10 cosas que no conocías de Lena Headey

Lena Headey interpreta a uno de los personas más controversiales en "Game of Thrones": Cersei Lannister. En más de una ocasión, la actriz de 45 años ha indicado que por la calle la insultan debido a su personaje. Ella, en lugar de ofenderse, lo toma como un halago porque sabe que está haciendo bien su trabajo.

Headey desde que inició su carrera como actriz en la película "El país del agua" en 1992 ha sido muy reservada con su vida personal. Sin embargo, en algunas entrevistas ha revelado ciertos detalles que compartiremos a continuación:

1. BERMUDAS

Lena Headey nació en Hamilton, islas Bermudas. Es la hija de Sue y John Headey, este último un oficial de policía que fue destinado a Hamilton durante su nacimiento. Tiene un hermano menor, Tim. Cuando Headey tenía 5 años la familia fue trasladada a Somerset y, con 11 años, a West Yorkshire, Inglaterra.



2. VEGETARIANA

La actriz de "Game of Thrones", al igual que sus compañeros de grabación Peter Dinklage y Nathalie Emmanuel, es animalista y vegetariana. La intérprete ha colaborado con la asociación PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) para defender a los animales que son usados en los circos.



3. PELÍCULAS DE TERROR

Una de las cosas que le gusta hacer a Lena Headeypara relajarse y desconectar de todo es ver una película de terror. Una de sus favoritas es "La Matanza de Texas".



"Algunas personas le asquean este tipo de películas. Pero a mi me encantan. Películas como 'La Matanza de Texas' son para mí como una vía de escape, me relajan. Mi cerebro deconecta de todo, puedo cobijarme en esta oscuridad, en esa fantasía, por un minuto", indicó en una entrevista a Vulture en 2013.

4. AMIGA DE DINKLAGE

Los personajes de Lena Headey y el actor Peter Dinklage (Tyrion) en "Game of Thrones" no se llevan nada bien, en la vida real es muy diferente. Son muy buenos amigos y han trabajado juntos en "Ultra" (2006) y "Pete Smalls is Dead" (2010).



De hecho, fue Peter Dinklage quien recomendó a Headey a los showrunners de "Juego de tronos" D.B. Weiss y David Benioff para el papel de Cersei Lannister.

5. TATUAJES

Headey es amante de los tatuajes. La actriz de 45 años tiene más de 15 tatuajes en su cuerpo, sobre todo en la espalda, hombros y brazos. Aunque no todos han sido para siempre.



Durante la grabación de la película "El libro de la selva", conoció a Jason Flemyng, con quien estuvo nueve años casada. La actriz se tatuó su nombre en tailandés, pero luego del divorcio se lo borró.



6. RUPTURA

Lena Headey y Jeromy Flynn, quien interpreta a Bronn en la serie "Game of Thrones" tuvieron un romance que terminó bastante mal. Los guionistas intentan que ambos actores no coincidan en la misma escena.

7. DEPRESIÓN

La actriz de 45 años reveló en una entrevista que fue diagnosticada con depresión en la adolescencia. "Me lo diagnosticaron cuando tenía 15 y viene y va. La sufro una o dos veces al año y ahora que ya sé como va, trato de lidiar con ella. No tomo medicación porque tengo miedo a volverme adicta, pero puedo entender a la gente que lo hace, ya que pasas por el peor estado de ánimo del mundo".

8. ÍCONO LGBTQ

Además de ser una fiel defensora de los derechos LGBTQ, Lena Headey y su compañera de reparto en 'Rosas rojas' ('Imagine Me & You') se convirtieron en iconos LGBTQ tras el lanzamiento en 2005 de esta cinta.



9. ROMANCES

Además, de Jeromy Flynn, su primera pareja conocida y más larga hasta la fecha fue su compañero de reparto en 'El libro de la selva: La aventura continúa', Jason Flemyng. En el 2004, estuvo saliendo con el actor de 'Invictus' Johnny Cicco, con quien llegó a estar comprometida.



En 2007 se casó con el actor noridlandés Paul Loughran, con quien tuvo un hijo llamado Wylie, nacido en 2010. La pareja se divorció en 2011. Finalmente, en 2015 empezó a salir con su amigo de la infancia, Dan Cadan, con quien tuvo una hija en julio de 2015, Teddy.

10. DOBLAJE

La serie "Juego de tronos" ha tenido muchos desnudos en sus episodios, sin embargo, Lena Headey no ha salida de esa manera en ningún capítulo, pero su personaje sí. En todas las escenas en las que la reina de los Siete reinos sale desnuda, en realidad es una doble.