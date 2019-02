"Game of Thrones": ¿qué significa la primera foto de Jaime Lannister en la temporada 8?

El invierno está cada vez más cerca. El miércoles 6 de febrero, HBO compartió a través del portal The Hollywood Reporter las primeras fotos oficiales de la octava y última temporada de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos"), que se estrenará el domingo 14 de abril.

Las imágenes tienen como protagonistas a Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Cersei Lannister (Lena Headey), Jaime (Nikolaj Coster-Waldau), Tyrion (Peter Dinklage), Arya Stark (Maisie Williams), Sansa (Sophie Turner), Bran (Isaac Hempstead Wright), Brinne de Tarth (Gwendoline Christie), Lord Varys (Conleth Hill), Samwell Tarly (John Bradley) y Davos (Liam Cunningham).

Si bien la mayoría de las fotos no incluyen grandes revelaciones, además del hecho de que Jon y Daenerys están rodeados de nieve, lo que podría significar que están Más allá del Muro o que simplemente el Invierno ha llegado, una de las imágenes podría dar una pequeña pista de lo que sucederá en los últimos episodios.

¿QUÉ REVELA LA FOTO DE JAIME LANNISTER?

Al final de ‘The Dragon and the Wolf’ (7×07), el ‘Matarreyes’ fue visto alejándose de la ciudad mientras el Invierno caía sobre todos. Lo más probable es que se dirigía Norte para pelear junto a Jon y Daenerys contra el Rey de la noche (Night King) y su ejército de muertos.

De acuerdo a WinterIsComing, la foto de Jaime revela que existe un breve salto temporal, principalmente por la barba del personaje, ya que antes de dejar a Cersei lucía tan solo una incipiente perilla. Ahora tiene una barba más poblada.

Asimismo, debido a los golpes que presenta su armadura es posible que en su camino a Winterfell afrontará algunas dificultades que terminaron en pelea. Tal vez su hermana se sintió traicionada y ofreció una recompensa para quien lo lleve de regreso antes ella.

Otra cosa que ha cambiado en Jaime Lannister es su armadura, que ahora tiene hombreras menos ornamentadas y más funcionales, lo que le resultaría práctico a la hora de moverse sin llamar la atención.

¿Qué pasará cuando Jaime llegué a Winterfell? Aunque se trata de un gran luchador, ¿Daenerys estará dispuesta a luchar junto al hombre que asesinó a su padre? Y Jon, ¿al lado de la persona que lanzó a su hermano Bran desde una torre?

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"?

Al final de la séptima temporada de "Game of Thrones", mientras la reina Cersei Lannister traicionaba a Daenerys Targaryen y Jon Snow, y mientras Littlefinger (Aidan Gillen) era ejecutado en Winterfell (Invernalia), Jon y ‘Dany’ reconocían sus sentimientos y Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) y Sam Tarly (John Bradley-West) descubrían la verdad sobre el ‘Rey en el Norte’.



Por su parte, los White Walkers (Caminantes Blancos) derribaban y cruzaban el muro por su lado más débil.



De acuerdo al último número de la revista Entertainment Weekly dedicado a "Game of Thrones", la octava temporada comenzará en Winterfell y contará con algunas referencias al primer episodio. Daenerys y su ejército llegarán, y algunos personajes se conocerán por primera vez mientras que otros se reunirán con personajes con los que tienen "historias complicadas".



"Es acerca de todos estos personajes distintos encontrándose cara a cara para enfrentarse a un enemigo común, lidiando con sus propios pasados, y definiendo las personas que quieren ser ante una muerte segura. Es una temporada final increíblemente emocional, dramática, y agridulce, y creo que le hace honor a lo que (el autor George R.R. Martin) empezó, que es dar vuelta a este tipo de historia", explicó el coproductor ejecutivo Bryan Cogman.



La batalla contra el ‘Ejercito de la Noche’ ya ha sido catalogada como la secuencia de acción más larga jamás filmada en televisión o en cine y la misma ha estado a cargo de Miguel Sapochnik, quien también se encargó de ‘Battle of the Bastards’, de la sexta temporada. El capítulo en mención fue grabado en dos meses y medio, aunque cuando lo idearon, Dan Weiss y David Benioff, los showrunners de "Game of Thrones", no solo pensaron crear la más grande batalla jamás vista en TV, sino buscaron insertar una serie de peleas más pequeñas entre los múltiples personajes que serán obligados a levantar sus armas.