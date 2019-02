"Game of Thrones": estos personajes aparecerían en el episodio de estreno

"Game of Thrones" vuelve en abril y se espera que el elenco principal aparezca en el episodio, pero de acuerdo a una filtración, no serían los únicos rostros en mostrarse nuevamente… por última vez.

Como indica el portal especializado Watchers on the Wall, HBO aún no revela oficialmente estos detalles, pero aun así algunos fans los han conseguido al revisar el sitio web del canal en busca de direcciones "secretas".

Además de Emilia Clarke, Kit Harington, Maisie Williams, Sophie Turner, Lena Headey, Peter Dinklage y Nikolaj Coster-Walday; los detalles de la programación mencionan que también volveremos a ver a Tormund Giantsbane y Beric Dondarrion; que fueron vistos por última vez cuando el Rey de la Noche destruyó el muro.

Siguiendo con el muro, "Game of Thrones" 8x01 también mostraría el regreso de Ben Crompton como Dolorous Edd Tollet, el 999° lord comandante de la Guardia de la Noche en reemplazo de Jon Snow. De igual modo, veríamos a los intérpretes de Alys Karstark y Ned Umber, cuyos castillos serían los primeros en caer con la llegada del Rey de la Noche y su ejército.

En su octava temporada, "Game of Thrones" de HBO mostrará la lucha de la alianza Stark-Targaryen contra el Rey de la Noche; ser sobrenatural cuyo poder amenaza con transformar Westeros en un cementerio helado.

No obstante, Cersei Lannister está más interesada en mantener su poder como regente de los Siete Reinos aunque eso signifique negarle a Jon y Dany el poder necesario para ganar la única guerra que importa.