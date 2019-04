"Game of Thrones" 8x02 EN VIVO: hora y canal para ver el estreno en América Latina

El estreno del segundo episodio de la octava y última temporada de "Game of Thrones" se acerca. Según el avance emitido por HBO, el personaje de Jaime Lannister estará en aprietos tras llegar al Norte. El hermano de Cersei tendrá que presentarse delante de todos los líderes del Norte y, además, ante dos de sus más grandes enemigos: los Stark y los Targaryen. ¿Podrán perdonarle la vida luego de haber cometido graves asesinatos y crímenes?



Asimismo, el video adelanta un reencuentro entre Jon Snow y Tormund Giantsbane. Snow es notificado con una importante noticia: dentro de muy poco los caminantes blancos llegarán a Winterfell. ¿Quieres saber más detalles acerca del estreno del segundo episodio de "Game of Thrones"? Aquí te contamos las formas para verlo.

¿A qué hora se estrena el episodio 8x02 de "Game of Thrones"?



Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Estados Unidos: 9 p.m. (zona ET). 8 p.m. (zona PT)



Canales de transmisión

Latam y Estados Unidos a través de HBO.



Modos de ver en línea

HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:

UN EPISODIO DE ENCUENTROS

​El estreno de "Game of Thrones" se podría resumir en "reencuentros". Fue el mismo Dave Hill, guionista del primer episodio de la octava temporada, quien explicó la necesidad de centrar la trama en estas emotivas, pero al mismo tiempo, impactantes reuniones.



1. La reunión de Tyrion y Sansa: "¿Qué sabía ella y desde cuándo lo sabía? Existe esa incomodidad y, al mismo tiempo, Tyron se da cuenta de lo lejos que ha llegado Sansa. Ya no es más esa niña asustadiza. Ella es una gran jugadora".



2. La reunión entre Arya y Jon: "Ellos son los dos que tuvieron la conexión más clara en el piloto. Ese tipo de escenas siempre son interesantes y divertidas de escribir, pero también es algo tenso porque quieres hacerlo bien por estos personajes. [...] Tienes que transmitir emocionalmente esa información sin muchos detalles. Los primeros dos episodios, en particular, son complicados porque tienen muchos personajes. Es difícil escribir un guión cuando a veces tiene 6 o 7 roles en la misma sala y debes darle a cada uno lo que el corresponde [...]".



3. Jon Snow conoce la verdad sobre su parentesco: "Una de las cosas a las que Jon siempre se aferró fue a la idea de que su padre era Ned Stark: un hombre honorable. Ned fue su ídolo mientras. Ahora la historia cambia a 'mi padre no es mi padre, mi padre me mintió y, en realidad, soy lo que menos quiero ser en este mundo: heredero del Trono de Hierro y rival de la mujer que amo".



4. Jaime Lannister llega a Winterfell y ve a Bran Stark: "Uno ve el estreno del primer episodio y la pregunta es: ¿Cómo podemos terminar este capítulo? Esta escena es un golpe emocional que funciona muy bien. Sabía que era una escena en la que Nikolaj Coster-Waldau iba a lucirse".