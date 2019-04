"Game of Thrones" 8x02: mira aquí el tráiler del segundo episodio | VIDEO

El primer episodio de la octava temporada de "Game of Thrones" ("Juego de tronos") tuvo muchos reencuentros. Jon Snow regresa al Norte junto a Daenerys Targaryen, quien no es bien recibida por los pueblos que conforman Invernalia.



[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS]



Problablemente uno de los encuentros más emotivos del primer episodio fue sin duda la de "hermanos" Stark. Jon Snow se emociona hasta conmoverse al ver a su pequeña hermana convertida en una valiente guerrera. A diferencia del reencuentro entre Jon Snow y Bran que apenas intercambiaron palabras, Jon y Arya conversaron sobre cómo Sansa ha recibido a la reina de los Siete reinos.



En el primer capítulo titulado "Winter is Here" ("El invierno está aquí", en español), Daenerys y Jon Snow se muestran más unidos que nunca. La hija de los Targaryen invita a Jon a montar uno de sus dragones. Con algo de temor, acepta y pasean por los cielos de Winterfell. Lejos de todos, ambos demuestran nuevamente que sienten amor -o al menos atracción- uno por el otro.



Imágenes de la octava temporada de "Game of Thrones". (Foto: HBO).

Al otro lado del mundo de "Game of Thrones", en King's Landing, Cersei Lannister se reunió con Euron Greyjoy. El rey de las Islas del Hierro trajo a Cersi caballos y hombres para pelear por ella. Greyjoy le dijo a la reina que le pondrá un príncipe en su vientre, sin saber que ella ya se encuentra embarazada de su hermano Jaime Lannister.



Finalmente, este episodio cierra como el primero de la primera temporada de "Juego de tronos", con una dramática escena entre Jaime Lannister y Bran Stark. Este es el último de los reencuentros que trajo la tan esperada octava temporada.



SEGUNDO EPISODIO:

En el avance revelado tras el primer episodio de "Game of Thrones", se ve que Jaime Lannister estará en aprietos tras llevar al Norte. El hermano de Cersei tendrá que presentarse delante de todos los líderes del norte y sus grandes enemigos los Stark y los Targaryen. ¿Le perdonarán la vida tras los asesinatos y crímenes que ha cometido?

En otra parte del tráiler del segundo capítulo, Jon Snow se reencuentra con Tormund Giantsbane, y este le indica que dentro de muy poco los caminantes blancos llegarán a Winterfell.



Mira aquí el avance del segundo capítulo de la última temporada de "Game of Thrones":

Tráiler del segundo capítulo de "Game of Thrones". (Video: HBO)

¿A qué hora se estrena el episodio 8x02 de "Game of Thrones"?

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Estados Unidos: 9 p.m. (zona ET). 8 p.m. (zona PT)

España: lunes 15 de abril a las 3:00 a.m.



Canales de transmisión

Latam, Estados Unidos y España: a través de HBO.



Modos de ver en línea

HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:

Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)



SEGURIDAD BURLADA

​A pesar de las diversas medidas de seguridad (como la autodestrucción de capítulos al finalizar cada rodaje) que HBO tomó para evitar la filtración de los episodios como ocurrió en temporadas pasadas, el plan fue truncado.

Según reportaron usuarios de Twitter, DirecTV Now (en Estados Unidos) habría accidentalmente compartido el primer episodio cuatro horas antes de la hora de estreno el domingo 14 de abril. Los fanáticos reportaron una alerta a todos los clientes de este servicio, la cual indicó que ya se encuentra disponible el primer episodio de la última temporada.