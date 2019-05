Game of Thrones 8x03: ¿cómo hizo Arya Stark para matar al Rey de la Noche?

Game of Thrones entró a su recta final y con el estreno del capítulo 3 de la octava temporada la tensión entre los fanáticos ha sido mayor, ya que se llevó a cabo la “batalla de Wilterfell” y sin duda Arya Stark fue la protagonista de este episodio. Ella fue la elegida para matar al “Rey de la noche” y acabar con su amenaza junto a su ejército de los “no muertos” que ya se había apoderado de toda Invernalia.

Los seguidores de Juego de Tronos han quedado impresionados con la actuación de Maisie Williams en este último capítulo, ya que su personaje reflejó de que está hecha y demostró que el largo camino que había recorrido ha sido por un solo propósito: acabar con el mal en los siete reinos.



Melisandre le hizo entender a Arya Stark cuál era su propósito en esta guerra que estaba acabando con todos los norteños, así que se escabulló entre el ejército de los “White Walker” para llegar hasta el “Rey de la noche” y matarlo. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logró el objetivo?



¿CÓMO HIZO ARYA STARK PARA ACERCARSE AL REY DE LA NOCHE?

A lo largo de todas las temporadas de Game of Thrones, Arya ha demostrado ser una gran guerrera, que se preparó toda su vida para este momento y sin darse cuenta, su destino se cerró cuando se encontró en un mismo salón con Melisandre, El perro y el fallecido Beric Dondarrion.



Allí la bruja le hizo recordar una antigua profecía que le dijo durante su primer encuentro y fue que habrá muchas muertes de "ojos marrones, ojos verdes y ojos azules", y que al Señor de la Muerte hay que responderle claramente, "hoy no es el día".



Estas palabras le hicieron entender a la joven Stark que tenía una misión que cumplir y era matar al “Rey de la noche”, así que se dirige al bosque de Dioses y se escabulle entre el ejército de los “White Walker” sin ser vista y acaba con la muerte y todos sus hombres se desvanecen en un dos por tres.



Una de las grandes teorías que ha comenzado a tener mucho sentido es que Arya habría conseguido acercarse al “Rey de la noche” sin que se percate de su presencia utilizando las enseñanzas de Jaque H´ghar y simuló ser uno de los miembros de su ejército. Así, esperó el momento oportuno para atacar y matar al Night King que estaba a punto de acabar con la vida de Bran.



Esta historia tiene mucho sentido, ya que con esta táctica, la joven Stark se vengó de los Frey por la muerte de su hermano y madre durante la boda roja; lo mismo hizo con Meryn Trant que estaba dentro de su lista.



Para resolver todas las pregunta que dejó el capítulo 3 de la octava temporada de Game of Thrones, solo nos queda esperar el estreno del cuarto episodio de Juego de Tronos que se emite todos los domingos por HBO a nivel mundial.