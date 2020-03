¿Por qué Daenerys Targaryen destruyó King's Landing en Game of Thrones? | CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Ante la llegada de Daenerys Targaryen junto a su dragón y su ejército, a King’s Landing (Desembarco del rey) no le quedó más que rendirse, Cercei Lannister y su ejército dejaron sus armas y tocaron la campana en símbolo de sometimiento; pese a ello, a la ‘Reina dragón’ no le importó y destruyó la ciudad.

'The Bells’ (8x05) fue el penúltimo episodio de la octava y última temporada de “Game of Thrones” y también fue el capítulo que marcó un punto de no retorno para Daenerys Targaryen, quien terminó por convertirse en la persona que juró no ser jamás, cuando mató a miles de inocentes en la capital del reino que reclamó como suyo.

¿Por qué Daenerys Targaryen destruyó King’s Landing? Si bien la respuesta puede estar relacionada con la enfermedad de la locura que persigue a los Targaryen, que afectó a su padre como a muchos antepasados de la ‘Madre de dragones’, los showrunners de "Game of Thrones", Dan Weiss y David Benioff, ensayaron algunas otras respuestas.

Daenerys y Drogon destruyeron la ciudad (Foto: Game of Thrones / HBO)

En el 'Inside the Episode' que HBO compartió apenas terminado ‘The Bells’, Wess comentó que Daenerys no tenía planeado reducir la capital de los Seven Kingdoms (Siete reinos) a escombros, pero cuando tiene al frente la Red Keep (Fortaleza Roja), símbolo de lo que le fue arrebatado a su familia, simplemente deja escapar toda su ira.

“No creo que ella decidiera de antemano que iba a hacer lo que hizo. Pero luego ve la Red Keep, que es la casa que su familia construyó cuando llegaron por primera vez a este país hace 300 años. Es en este momento, en las paredes de King’s Landing, donde mira este símbolo de todo lo que le fue arrebatado, cuando toma la decisión de hacerlo. Esto es personal”, comentó el cocreador de "Game of Thrones".

Por su parte, Benioff comentó que en otras circunstancias, la destrucción de King’s Landing nunca habría ocurrido.

“Si las circunstancias hubieran sido diferentes, no creo que este lado de 'Dany' hubiera salido nunca. Si Cersei no la hubiera traicionado (en el acuerdo para luchar contra los White Walkers), si Cersei no hubiera ejecutado a Missandei, si Jon no le hubiera dicho la verdad... si alguna de estas cosas hubiese sucedido de otra manera, entonces no creo que hubiese visto este lado de Daenerys Targaryen”, remarcó.

¿Qué pasará entonces al final? El escenario parece configurado para un enfrentamiento entre Jon Snow y Daenerys Targaryen. Jon podría levantarse contra su reina por el bien del reino.

Por lo pronto, en palabras de Emilia Clarke, el final de "Game of Thrones" va a ser “el accidente automovilístico de todas las emociones que puedas imaginar. Es como una bomba nuclear”.

El último episodio de "Game of Thrones" será emitido el próximo domingo 19 de mayo a nivel mundial por HBO.

TRÁILER DEL FINAL DE "GAME OF THRONES"

LAS VECES QUE DAENERYS TARGARYEN DESATÓ SU FURIA EN GOT

En la temporada 1, dejó morir a su hermano Viserys; quien la maltrató por años

En la temporada 2, ella estuvo furiosa tras el robo de sus dragones. En venganza, saqueó la ciudad de Qarth.

En la temporada 3, ella acabó con los maestros esclavistas de Astapor.

En la temporada 4, ver a niños esclavos muertos fue un duro golpe para ella. En venganza, Daenerys mató a 163 esclavistas de Meereen.

En la temporada 6, mató a sus captores dothraki.

En la temporada 7 aplicó el mismo castigo con los Tarly.

Tras lo ocurrido en el episodio 8x05, Daenerys desató su furia, esta vez a gran escala. ¡Destruyó King's Landing!

¿ARYA STARK AGREGARÁ A DAENERYS TARGARYEN A “SU LISTA”?

Todo lo que pasó en “Game of Thrones” 8x05 ha impactado a todos los fans de la serie de fantasía. Ha creado, en tanto, la duda de quienes más morirán y quién se sentará en el Trono de Hierro y gobernará finalmente los Siete Reinos. Como ya vimos en el último episodio, Daenerys Targaryen enloqueció y se llenó de ira tras la muerte de sus dragones y de su fiel amiga Missandei. La vimos, algunos con pena y asombro, verla convertida en lo que juró nunca ser. Sin duda, su ira y el fuego no son un buen augurio para su reinado; peor aún, su odio y la sed de venganza opacan el lado bueno de la ‘Madre de dragones’.

De otro lado, las hermanas Stark saben de sobra lo peligrosa que es Dany. En el capítulo cuatro de esta última temporada Sansa y Arya le hicieron ver a Jon que ellas no confiaban en que Dany fuera la reina indicada, esto no fue del agrado de la Targaryen y terminó transformarla por completo. Ante todos estos acontecimientos, los fans de la serie crearon una teoría sobre Arya y su famosa lista. Las especulaciones de los fans apuntan a que Ayra sospecha que en un ataque de ira, Daenerys podría acabar con la vida de Jon Snow con tal de quedarse con el trono y para protegerlo, es probable que la madre de los Dragones entre a la “Kill List” de la guerrera de los Stark. Esta teoría nace, en realidad, a raíz de que en “Game of Thrones” 8x05 muchos esperaban que fuera la joven Stark quien acabe con la vida de Cersei, no fue así. Lo que decepcionó a los seguidores de la serie basada en los libros de George R.R. Martin.

¿QUIÉNES MURIERON EN LA ÚLTIMA BATALLA DE "GAME OF THRONES"?

Varys La ‘Araña’ fue uno de los mejores jugadores del ‘Juego de tronos’, pero su última jugada no salió como esperaba. Varys fue detenido y después condenado a muerte por la misma ‘Madre de dragones’.

Harry Strickland Harry Strickland sobrevivió a la primera embestida de Drogon, pero cuando escapaba de dothrakis e inmaculados, fue alcanzado por la espalda por una lanza de Gusano Gris. Cayó sin mediar palabras.

Euron Greyjoy Pudo matar a un dragón en "The Last of the Starks" (8x04), pero contra Drogon simplemente no pudo hacer nada. Euron Greyjoy fue sorprendido por el aire por Daenerys y Drogon y en cuestión de segundos perdió a su flota entera. Apenas sobrevivió, aunque solo para tener su última pelea en la orilla. Jaime Lannister lo retó a un duelo del que no salió vivo.

Qyburn Después de que Drogon destruyera la ciudad y se acercara a la Red Keep, Qyburn evacuaba junto a la reina y sus soldados, pero cuando bajaban unas escaleras, se encontraron con el Perro y murió en el acto.

El Perro y la Montaña Finalmente, ‘Cleganebowl’ fue desatado y a la pelea no sobrevivió ninguno de los hermanos Clegane. Tras una dura batalla y en vista que la Montaña no moría (porque era una ‘zombi’), al Perro solo le quedó una cosa por hacer: se lanzó contra la Montaña y juntos cayeron desde las alturas de la Red Keep sobre el fuego que ardía sobre la ciudad. Ambos desaparecieron en las llamas.

Jaime y Cersei Lannister Los mellizos, amantes y villanos de “Game of Thrones” murieron. La caída de King’s Landing cobró la vida de ambos. Jaime y Cersei intentaron escapara y cuando estaban cerca del lugar donde los aguardaba un bote, se encontraron con una salida bloqueada por piedras. No había más que hacer. Vinieron juntos al mundo. Se fueron juntos también.