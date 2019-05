Game of Thrones 8x05: ¿a quién escribía Lord Varys sobre el verdadero origen de Jon Snow?

Game of Thrones estrenó su capítulo 5 y dejó al descubierto la locura de Daenerys Targaryen, ya que a pesar de la rendición del pueblo de King's Landing, “La reina de dragones” decidió quemar a toda la ciudad, matando a decenas de inocentes con tal de conseguir el ansiado trono de hierro y sembrar el miedo en las personas que no la aman como ella quiere para ser la nueva gobernante.

Pero quien tampoco se salvó de temible dracarys fue Lord Varys, quien desde que se enteró que Jon Snow era el verdadero heredero del trono, mostró su interés por apoyarlo, pero esta decisión fue que lo llevó a la muerte, ya que la reina de dragones lo catalogó de traidor.



En los primeros minutos del penúltimo capítulo, se logra ver a la araña en su habitación escribiendo una carta y la única parte que se logró leer del mensaje decía: “… no es el único que queda Tagaryen. Rhaegar y Lyanna... su hijo aún vive, escondido por Eddard Stark... él es el verdadero heredero del Trono de Hierro. ..." Claramente, Varys le está diciendo a otros que Jon es el verdadero heredero y no Daenerys.



Es probable que hayan salido muchas cartas con la noticia sobre la verdadera identidad de Jon Snow y estas habrían llegado a varias partes de Westeris, pero ¿a quienes?

¿A QUIÉN IBA DIRIGID LA CARTA DE LORD VARYS?

Durante las 8 temporadas de Game of Thrones, Lord Varys había demostrado que era un experto en la circulación de la información, seguramente envió a sus pajaritos y a varios cuervos a divulgar el mensaje que había plasmado en las diversas cartas.



Probablemente mandó su escrito a los Martell, ya que ellos eran aliados de los Targaryen y querrán saber la verdad detrás de los herederos al trono. Luego de que se hayan enterado que Daenerys acabó con la capital, no es difícil pensar que ellos serían los primeros en apoyar el derecho de Jon a reinar.



Posiblemente las cartas también hayan llegado a ojos de los Arryn y los Tully, quienes seguramente querrán a uno de los suyos en el trono ya que con Daenerys no hay nada garantizado, caso contrario a Jon quien conoce a las familias. Así que el mensaje de Varys posiblemente haya llegado lejos y Daenery ahora tendrá otros obstáculos, ya que después de su decisión de quemar la capital y con la verdad esparcida sobre Jon, su idea de ser la gobernante con la que todos empaticen se desvanece con mayor velocidad.



Por otro lado, ya es posible que Sansa Stark haya esparcido esta noticia por todo el norte y estaría planteando la idea de apoyo hacia su hermano, aquí también jugaría un gran papel Grendy Baratheon, el nuevo Lord of Storm’s End, quien es posible que decida apoyar a Jon al enterarse de lo que su reina hizo con King’s Landing.



Varys sabía que sería acusado de ser un traidor al enviar esas cartas explicando que Jon es el verdadero heredero del trono de hierro, pero a pesar de ello, él lo hizo para buscar lo mejor para el reino.