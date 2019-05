"Game of Thrones" 8x05: los momentos más perturbadores del episodio

El camino que Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) recorrió en "Game of Thrones" para dejar de ser la "rompedora de cadenas" y convertirse en el látigo de Westeros no termina de convencer por lo súbito. Sea como sea, su transformación trajo consecuencias que King's Landing sentirá por generaciones. En este artículo recopilamos las más salvajes.

ADIÓS, VARYS

Varys (Conleth Hill) estaba preparado para morir por su traición, pero aún así enfrentó este destino con horror en la mirada. Pero la muerte del Maestro de los Susurros no es lo único desconcertante, sino que se trató de una ejecución sin juicio previo. Morir como un perro no es algo que el verdadero servidor del reino merecía.

FUEGO A DISCRECIÓN

No importa que se trate de soldados enemigos, verlos arder siempre es impactante; se trate de la Flota de Hierro, la infantería Lannister, los arqueros o incluso la Compañía Dorada.

LA COMPAÑÍA (BIEN) DORADA

Posiblemente hayan sido los soldados más experimentados de todo el mundo, pero eso no evitó que la Compañía Dorada cayera tras el ataque sorpresa de Drogon. Harry Strickland no supo qué lo golpeó hasta el último minuto. Ya sin caballo y con el honor hecho cenizas, solo atina a huir. Pero la lanza de Grey Worm es más rápida.

LOS RENDIDOS

Incluso Aegon el Conquistador, quien destruyó Harrenhall a lomo de Balerion, tuvo más compasión con sus enemigos: cuando los Stark se rindieron, los perdonó. Lo mismo hizo el "usurpador", Robert Baratheon, famoso por transformar enemigos en aliados. Esa compasión pudo haber existido en la Dany de temporadas previas, pero no en la que los showrunners Benioff y Weiss quisieron mostrar este 2019; una madre de dragones que prometió sangre y fuego en temporadas anteriores, palabras que no fueron vacías.

LOS INOCENTES

Pero a Daenerys no le bastó con reducir sus enemigos a cenizas, también tuvo que hacerlo con los civiles. Y al igual que ella se ensañó con el inocente, sus tropas siguieron el ejemplo, cortando cuellos de madres con hijos en brazos.

EL VIOLADOR

Jon no pudo controlar a su propia gente, entre los cuales hubo un soldado que intentó violar a una civil en plena batalla. Jon tuvo que matarlo, con lo cual no cambió el panorama. Es más, él es parcialmente responsable de la masacre. Los memes donde se da cuenta de su error no podrían ser más precisos.

EL DUELO

Desde su primera temporada, "Game of Thrones" prometió una lucha entre los hermanos Clegane que finalmente llegó. Con una "Montaña" (Halford Bjornsson) más fuerte que nunca y un "Perro" (Rory McCann) dispuesto a todo, fue una pelea sin heroísmos y solo motivada por el resentimiento. Como debía ser.

DESCENSO AL INFIERNO

Arya Stark (Maisie Williams) se salvó de morir en el derrumbe de la Fortaleza Roja, así como de ser consumida por la venganza. Pero no estuvo libre de la venganza de Daenerys. En una secuencia que podría representar su periplo dentro y fuera de Westeros, ella escapa pero a cada esquina encuentra solo sufrimiento. Ella deja las cenizas, pero se lleva el trauma y, posiblemente, un nuevo nombre para su lista.

