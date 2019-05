"Game of Thrones" 8x05 EN VIVO: el episodio llega este domingo | hora y canal

Tras la derrota del Rey de la Noche, Cersei Lannister se ha convertido en el último enemigo a vencer para que Daenerys Targaryen asuma el poder. "Game of Thrones" 8x05 mostrará la batalla que traería la tan anhelada paz a Westeros.

HORA Y CANAL PARA VER "GAME OF THRONES" 8X05

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m

CANALES EN LATINOAMÉRICA: HBO (SUBTITULADA), HBO 2 (DOBLADA AL ESPAÑOL)

En América Latina, lo nuevo de "Game of Thrones" podrá verse vía internet por la aplicación HBO GO, servicio que puede adquirirse de manera independiente al servicio del canal tradicional.

En Estados Unidos, si ya pagas el canal, tienes derecho a HBO GO. Si no lo tienes y solo quieres ver la serie en streaming, para eso existe la app de pago HBO Now.

LOS BANDOS

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) llegó primero a King's Landing, pero no atacó. Tras la ejecución de su amiga y consejera Missandei (Nathalie Emmanuel), esperaría un tiempo no determinado antes de enviar su ejército contra la capital.

Para este conflicto se hará presente Jon Snow (Kit Harington), Guardián del Norte, quien llegó compañado de sus soldados, así como de Davos Seaworth (Liam Cunningham).

El adelanto de "Game of Thrones" 8x05 no incluye diálogos, solo escenas que auguran una batalla feroz donde los dothraki sobrevivientes e inmaculados se enfrentarán a la Compañía Dorada, mercenarios comandados por Harry Strickland (Marc Rissman), conocidos por jamás romper un contrato.

Mientras tanto, los Hombres de Hierro de Euron Greyjoy (Pilou Asbæk) se mantienen como los amos del mar, algo que podría cambiar si se tiene en cuenta la toma del tráiler en la que el personaje mira al cielo con preocupación. ¿Es acaso Daenerys a lomo de Drogon? Lo sabremos pronto.