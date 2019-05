"Game of Thrones" 8x06: mira aquí el tráiler del último episodio de la serie | VIDEO

Se aproxima el episodio más fuerte de la octava y última temporada de "Game of Thrones". El quinto episodio de la serie narró la batalla entre Daenerys Targaryen y la Guardia Dorada de Cersei Lannister. Tras los desafortunados eventos de ese capítulo, el sexto llegará a las pantallas el domingo 19 de mayo a través de HBO.



[ATENCIÓN ESTA NOTA INCLUYE SPOILERS]

Mira el tráiler del último capítulo de "Game of Thrones":

Tráiler del último capítulo de "Game of Thrones". (Video: HBO)

LO QUE OCURRIÓ EN EL QUINTO CAPÍTULO:

El quinto episodio de la última temporada de "Game of Thrones" inicia con Varys conversando con Jon Snow sobre el futuro de Westeros, para él, Daenerys no debe ser quien se siente en el Trono de Hierro a reinar, quien lo haga debe ser Jon Snow. El descendiente de los Stark indica él no quiere asumir el lugar en el trono y que quiere seguir bajo las órdenes de la Targaryen.



En otra parte de Dragonstone, una demacrada Daenerys conversa con Tyrion, y le dice que ya sabe que la han traidicionado. Tyrion le indica que fue Varys, pero ella cree que el que originó todo fue Jon Snow al contarle la verdad sobre su origen a su hermana Sansa.



Como era de esperarse, ante la traición, Daenerys sentencia a muerte a Varys con un Dracarys.

Tras la ejecución, Jon Snow busca a Dany. La reina indica que se siente preocupada ahora que todos saben la verdad, pues a ella solo la temen, en cambio a Jon lo quieren. El joven Targaryen/Stark le dice, con todas sus letras que la ama y que siempre será su reina. Se besan, pero ya está roto entre ambos.



Luego del encuentro con Jon, Dany se reúne con Tyrion y conversan sobre lo que harán con la ciudad la mañana siguiente. Además, le revela que han atrapado a su hermano, Jaime Lannister. Daenerys le indica que si le vuelve a fallar será la última vez que lo haga.



A pesar a la amenaza, la sangre es más fuerte, y ante el temor del posible asesinato de su hermano y de toda la ciudad por la falta de cooperación de Cersei Lannister, Tyrion pide ayuda a Davos para buscar un escape para Jaime, claro si logra convencer a Cersei que se rinda.

Tyrion le hace prometer a Jaime que si logra convencer a Cersei en rendirse, debe mandar a tocar la campanas. Pero esto no es necesario, Drogon y Daenerys empiezan a quemar todo: los barcos de Euron, las balletas, los muros, la guardia dorada. Los guerreros de los Lannister no tiene otro camino que la rendición y tiran sus espadas al suelo.

La gente de Kingslanding empieza a gritar que se rindan y que toquen las campanas. Las campanas empiezan a sonar pero Daenerys las ignora y quema todo, todo. No hay nada que se salve del fuego la reina Targaryen.

¿Qué hará Jon Snow y Ayra Stark, los pocos sobrevivientes, ante el desastre que ha generado Daenerys?

¿A qué hora se estrena el episodio 8x06 de "Game of Thrones"?

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Estados Unidos: 9 p.m. (zona ET). 8 p.m. (zona PT)

España: lunes 20 de mayo a las 3:00 a.m.



Canales de transmisión

Latam, Estados Unidos y España: a través de HBO.



Modos de ver en línea

HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:

Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)