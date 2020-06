“Game of Thrones” ha dejado para el recuerdo numerosos personajes que marcaron la historia de la serie de HBO. Sin embargo, muchos de ellos no duraron hasta el final o, incluso, fueron interpretados por diferentes actores. El caso más notorio fue el de Daario Naharis, amante de Daenerys Targaryen, quien fue personificado por Ed Skrein durante la tercera temporada; y por Michiel Huisman, desde la cuarta hasta la sexta.

Como se recuerda, el actor británico Ed Skrein fue el carismático líder mercenario durante tres episodios de la tercera temporada de “Game of Thrones”. Sin embargo, después de solo un breve período, el actor tomó la decisión de abandonar el papel y el personaje se reformó rápidamente, asumiendo en su lugar el neerlandés Michiel Huisman.

HBO nunca ha comentado sobre la renovación del personaje, y en ese vacío, han surgido algunas teorías interesantes. Una de las más difundidas es que Skrein no pudo seguir filmando “Game of Thrones“ debido a otros compromisos, específicamente interpretando la versión más joven del personaje de Jason Statham, Frank Martin, en “El transportador recargado” (2015).

No obstante, en conversación con Entertainment Weekly un par de años después de su salida, Ed Skrein dejó entrever que esta respondería a otra razón. “Eso (su compromiso laboral con la película) es lo que se informó en la prensa, pero fue mucho más político que eso. Mi plan era quedarme en ‘Game of Thrones’ a largo plazo. Ese siempre fue mi plan. Me hubiera encantado”, señaló.

A pesar de no durar tanto en la serie como le hubiera gustado, el actor de 37 años todavía recuerda con cariño su tiempo en el programa. “Fue una experiencia maravillosa, pero la política nos llevó a separarnos”, dijo.

“Y a partir de ahí solo dije:‘ Está bien, mira hacia adelante, sé positivo. Mantén la calma y continúa’. Esa es mi mentalidad cuando las cosas van bien, así que me mantengo firme y no me siento abrumado por la exageración, así que esa también es mi mentalidad cuando los planes cambian”, aseguró.

Ed Skrein también está agradecido de que su tiempo en “Game of Thrones” lo haya presentado a algunos nuevos amigos. “He hecho un amigo de por vida en Jacob Anderson, que interpreta a Greyworm”, dijo a Digital Spy. “Pero lo más importante en mi vida es mi familia, por lo que cada proyecto es importante pero solo hasta cierto punto”.

Desde su aparición en “Game of Thrones”, Ed Skrein ha tenido algunos papeles fantásticos en múltiples películas de gran presupuesto, incluyendo “Deadpool“, “Battle Angel: la última guerrera“ y “Maléfica: dueña del mal”.