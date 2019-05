"Game of Thrones": los actores que estuvieron cerca de integrar la serie | FOTOS

"Game of Thrones" de HBO llegó a su fin. Esta historia lanzó varias carreras a la fama, actores y actrices que alcanzaron notoriedad mundial luego de imponerse sobre sus colegas que compitieron por el mismo papel. En este artículo conocemos a los intérpretes que estuvieron a punto de integrar la famosa ficción.

Gillian Anderson, recordada por su papel de la agente Dana Scully en "X Files", declaró en 2013 haber rechazado un papel en "Game of Thrones" pues la idea de estar involucrada en un proyecto largo no le apetecía, a menos que Martin Scorsese lo produjera. Si bien no hay confirmación de qué personaje hubiera interpretado, se presume que sería Cersei Lannister.

"Game of Thrones" - tráiler de la séptima temporada. (Video: HBO)

Lo mismo ocurrió con Jonathan Pryce, que pudo haber ingresado a la primera temporada pero consideró que la serie no era para él. Si bien perdió una oportunidad, no desaprovechó la siguiente. Años después interpretó al High Sparrow, líder religioso que puso de cabeza King's Landing.

Un actor que intentó ingresar a "Game of Thrones", pero no pudo, es Sam Claflin. Él, que participó en "Los juegos del hambre" y "Yo antes de ti", entró al casting para ser Jon Snow; papel que terminó en las manos de Kit Harington.

DATO

Todos los episodios de "Game of Thrones" están disponibles en la app HBO GO.