"Game of Thrones": cómo hacen que los actores no sepan quién morirá en la serie

Una de las grandes características de "Game of Thrones" es que en el desarrollo de la historia no hay reparos en darle muerte a personajes de suma importancia o que gozan del cariño del público. Paradójicamente, es esta incertidumbre la que ha generado que sus seguidores desarrollen mayor apego a estas figuras.

Sin embargo, es tan grande la sed de información por parte de los fans de "Game of Thrones" que a lo largo del tiempo han aparecido filtraciones de diverso tipo, por lo que los trabajos de rodaje se llevan con gran secretismo, incluso para los actores que protagonizan la serie.

Joe Dempsie, quien da vida a Gendry en la serie, recientemente conversó sobre ello con Digital Spy y señaló que las grabaciones están programadas para que los actores no puedan saber si es que hay alguna muerte en la última temporada de la serie.

Dempsie interpreta a Gendry desde la primera temporada de "Game of Thrones". (Foto: HBO) HBO

"Al no rodar en orden cronológico, puedes pensar que hay gente al principio y al final, pero eso no significa necesariamente que vayan a estar en todo el camino. Personalmente, la única esperanza real que tengo para el personaje es que esté ahí cuando llegue el momento de la venganza", explicó Dempsie.

Pese a no saber qué sucederá en el gran final de "Game of Thrones", Dempsie dijo estar contento de participar de este. Eso sí no se animó a adelantar nada sobre la trama particular del personaje que interpreta.

"No necesariamente desde el punto de vista del personaje, pero desde un punto de vista personal, estar ahí en el set cuando realicen el final, ese final del juego... Sí, estoy muy feliz de formar parte de la octava temporada", precisó el actor.

De momento, se desconoce la fecha de estreno de la última temporada de "Game of Thrones", solo se sabe que llegará el próximo año. Lo que parece claro es que HBO hace todos los esfuerzos posibles para evitar filtraciones, tal como sucedió en momentos claves de la emisión anterior.