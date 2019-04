"Game of Thrones": la ascendente carrera de Sophie Turner | FOTOS

La actriz británica Sophie Turner debutó en la actuación interpretando a Sansa Stark en la serie de la cadena HBO "Game of Thrones". Este personaje la volvió famosa a nivel mundial, también le valió para ser nominada a los premios Young Artist Award como Mejor Actuación en una Serie de televisión.



Con solo trece años, en el 2009, realizó un casting para ingresar a la serie "Juego de tronos". Consiguió entrar al elenco y se convirtió en la astuta y valiente Sansa Stark, hija mayor de Ned Stark (Sean Bean).



Según reveló en una entrevista, fue su profesor de teatro quien la animó a realizar la audición para ese papel. Turner tiñó su cabello de rubio a rojo para poder parecerse al personaje de la saga creada por George. R. R. Martin.



Su trabajo en la serie de HBO le valió varias nominaciones del Sindicato de Actores de Cine a la mejor actriz de reparto en una serie dramática durante los años 2011, 2012 y 2014. También recibió una nominación a mejor actriz joven de reparto de televisión en los Young Artist Award 2013.

En el 2013, debutó en el cine protagonizando junto a Jonathan Rhys Meyers, la película "Mi otro yo" basada en la novela "Another Me" de la escritora Catherine MacPhail. ​Ese mismo año también estuvo en el elenco de "The Thirteenth Tale", donde interpretó el papel de Adeline March.



Turner también partició en la comedia Barely Lethal ("Escuela de espías", junto a la actriz estadounidense Hailee Steinfeld. La cinta se estrenó el 2015.

En el 2015, Sophie Turner se unió al elenco principal de la película "X-Men: Apocalypse" como Jean Grey. Repetirá este rol en "X-Men: Dark Phoenix", convirtiéndose en el personaje principal de la historia del cómic de Marvel.