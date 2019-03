"Game of Thrones", la Batalla de Winterfell: todo sobre la enfrentamiento final contra los White Walkers

La temporada final de "Game of Thrones" (Juego de Tronos) empezará el domingo 14 de abril y como en cada entrega, excepto en la primera y la tercera, incluirá una gran batalla, que según han adelantado los creadores y actores, es la más ambiciosa y épica no solo toda la serie de HBO, sino de la historia de la televisión.

Según Entertainment Weekly, reunirá a la mayoría de los personajes principales en un mismo lugar y será la "secuencia de batalla consecutiva más larga jamás filmada". En su producción estuvieron involucrados 750 personas, quienes trabajaron toda la noche por 11 semanas consecutivas en una zona rural y con temperaturas bajo cero.

El director Miguel Sapochnik, responsable de las batallas de Hardhome y Battle of the Bastards, declaró a EW que para hacer la "Batalla de Winterfell", en la que se enfrentarán el ejército del "Rey de la Noche" contra los habitantes Westeros, buscó referencias en el cine sobre una cruzada de similar duración, pero lo más cercano que encontró fue la batalla del "Abismo de Helm", que corresponde a "El Señor de los Anillos: las dos torres" y tiene una duración de 40 minutos.

"Se siente como si la única manera de abordarlo realmente es tomar cada secuencia y preguntarse: '¿Por qué me importaría seguir mirando?' Una cosa que encontré es que hay menos acción, menos pelea de la que puedes tener en otra secuencia", dijo Sapchnick.

DESAFÍOS AL FILMAR LA BATALLA DE WINTERFELL

Asimismo, contó que uno de los desafíos de realizar la "Batalla Winterfell" fue elegir en qué historia enfocarse y en qué momento. Si bien las principales batallas se han centrado en Jon Snow (Kit Harington) para el enfrentamiento final la historia no se centrará en un solo personaje.

"Las batallas que he hecho anteriormente fueron generalmente desde la perspectiva de Jon, aquí tengo 20 miembros del reparto y a todos les gustaría que fuera su escena. Eso es complicado porque encuentro que las mejores secuencias de batalla son cuando tienes un fuerte punto de vista. Entonces, sigo pensando: ¿De quién es la historia que estoy contando ahora?", explicó el director.

De acuerdo a Vix, para solucionar esto, Sapchnick le encomendó a cada actor que pensara en lo que sucedía con su personaje mientras no estaba siendo parte de la acción. "Puede que no veamos a Sam por 10 minutos en el episodio, pero algo tiene que haber sucedido con él en esos 10 minutos, aunque no lo veamos. O ha estado peleando, huyendo u ocultándose. ¿Cómo se ha desarrollado para él esa historia? Lo que tengo que hacer es construir en mi cabeza todo lo que sucede desde la última vez que lo vimos", confesó John Bradley, que interpreta a Samwell Tarly.

"Estás en medio de la batalla y de repente se aparecía Miguel (Sapochnik) y te sorprendía con una pregunta como '¿por qué estás aquí?'. ¿Cómo que por qué estoy aquí? Te obligaba a pensar en las circunstancias de tu personaje. Inmediatamente se acercaba a otro actor y le preguntaba: '¿Por qué motivo estás luchando?'", agregó Rory McCann, quien da vida a Sandor 'El Perro' Clegane.

Que el rodaje de la batalla final no se realizara como es habitual para Hollywood se convirtió en una gran dificultad para el equipo de producción y actores. Normalmente, este tipo de escenas se suele dividir la secuencia en diferentes tomas que se pueden filmar con un pequeño equipo técnico y en un corto tiempo, para finalmente unirlas en la sala de edición.

Pero el director no estaba de acuerdo con este método. "Si lo hacemos así perderemos la esencia de lo que han sido las batallas de Game of Thrones y lo real que se sienten", argumento Sapochnik a la producción para convencer a su equipo. El rodaje fue tan agotador que recibió el nombre de 'La larga noche'.

¿QUIÉNES ESTARÁN EN LA BATALLA DE WINTERFELL?

La batalla final de "Game of Thrones" tendrá lugar en Winterfell y por lo visto en el último tráiler de la octava y última temporada de la serie de HBO estos serán los personajes que serán parte del equipo enfrentamiento:

Jon Snow

Daenerys Targaryen

Arya Stark

Sansa Stark

Samwell Tarly

Bran Stark

Grey Worm

Missandei

Jorah Mormont

Davos

Varys

Gilly

Gendry

El Perro Clegane

Brienne of Tarth

Podrick Payne

Jaime Lannister

Maisie William interpreta a Arya Stark en 'Game of Thrones' (Foto: HBO) Maisie William interpreta a Arya Stark en 'Game of Thrones' (Foto: HBO)

LA PRIMERA BATALLA DE ARYA

Aunque ha tenido que luchar para protegerse de sus enemigos, la "Batalla de Winterfell" será la primera vez que Arya Stark (Maisie Williams) se enfrente a una batalla como tal. La actriz de 21 años habló con EW de lo difícil que fue rodar esas escenas. Un año antes de empezar a filmar, Sapochnik llamó a Williams para decirle: "empieza a entrenar ya, porque va a ser muy duro".

"Le dije que sí, pero nada puede prepararte para lo físicamente agotador que es. Es rodar noche tras noche, y una vez más, y otra, no paras. No puedes enfermarte, tienes que cuidarte porque no hay mucho más que los demás puedan hacer por ti... y hay momentos en los que están tan destrozado como cualquier otro ser humano y solo quieres llorar", recordó la joven actriz.