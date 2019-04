"Game of Thrones": el homenaje musical a la serie, por Blú Quartet | EN VIVO

La temporada final de "Game of Thrones" empieza este domingo, lo cual tiene a millones de personas emocionadas en todo el mundo. Gane la alianza Stark-Targaryen, el Rey de la Noche o Cersei Lannister; los homenajes musicales no faltarán.

A propósito del estreno, este jueves 11 de abril por la tarde el cuarteto de cuerda peruano Blú Quartet se hará presente en la redacción de El Comercio; donde interpretarán en vivo una versión del tema de apertura. Puedes escucharlas por medio de nuestra cuenta Facebook.

La agrupación Blu Quartet está conformada por: Faridde Caparó (violin I), Marta Robles (violin II), Mayrah Valdivia (viola) y Ghislaine Valdivia (cello).

Además del tema principal de "Game of Thrones", Blú Quartet tocará los siguientes temas: "We are the Champions", "Don't Stop Believing", "Bitter Sweet Symphony" y "City of Stars".

CONTACTO

Blu Quartet, cuarteto de cuerda

Teléfono: 997364668.

E-mail: mayrahvc@hotmail.com