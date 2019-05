"Game of Thrones": los cabos sueltos de la serie a puertas del final | FOTOS

A "Game of Thrones" le quedan solo dos episodios para decir adiós, capítulos en los que se deberá concluir varias historias que se han tejido desde el 2011; cuando todos pensamos que Ned Stark se convertiría en el ganador del juego de tronos. Cuando todavía éramos "niños del verano".

LA TRAICIÓN

Es claro que Varys (Conleth Hill) cambia de bando, pero con Tyrion (Peter Dinklage) eso aún está en veremos. El enano, que no ha hecho nada relevante desde la cuarta temporada, empieza a tener dudas sobre la estabilidad emocional de su reina; quien parece dispuesta a golpear sin misericordia la capital y con ello matar a Cersei, embarazada de su cuarto hijo. No habría que dar por hecho dónde yacen las lealtades de la "Mano".

"CLEGANEBOWL"

Gregor "el perro" y Sandor "la Montaña" Clegane son hermanos y se odian. El primero quedó muy herido tras su pelea contra Oberyn Martell, se recuperó y pasó a convertirse en una bestia sin voluntad que obedece siempre los deseos de Cersei Lannister. Sandor lo quiere matar en venganza por quemarle el rostro cuando ambos eran chicos. Su inevitable duelo tuvo mención en primera temporada (torneo de King's Landing).

¿HIJA DE SU PADRE?

El último rey Targaryen, Aerys II, fue infame por su locura. Su hija Daenerys (Emilia Clarke) podría ir por un camino similar, si se tiene en cuenta sus palabras en el episodio 8x04, donde parece estar dispuesta a todo con tal de tomar el Trono de Hierro. El que haya perdido a sus fieles consejeros Jorah Mormont y Missandei parece empujarla a una oscuridad que, como nos recuerda Somos en este artículo, estaría ligada a siglos de endogamia.

¿LA VENGANZA DE GREYWORM?

Las últimas temporadas Greyworm (Jacob Anderson) consiguió revertir la deshumanización a la que fue sometido por los esclavistas de Astapor, esto gracias a su trato con Missandei (Nathalie Emmanuel). Ambos querían dejar Westeros juntos, pero "la Montaña" se los impidió. No me sorprendería que, además de Sandor Clegane, el brutal caballero tenga que defenderse del capitán de los Inmaculados.

LA LISTA DE ARYA

Cersei Lannister, Gregor Clegane e Ilyn Payne son los últimos nombres pendientes de tachar de la lista de Arya. Todos ellos están en King's Landing, donde se desarrollará una batalla en el episodio 8x05. Arya no tendrá mejor oportunidad que esa para cumplir su objetivo.

EL AMOR DE JAIME

El amor de Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) por su hermana Cersei (Lena Headey) ha sido una constante desde la temporada 1, a pesar de que la reina ha mostrado su crueldad en múltiples oportunidades. Esta vez, el caballero dejó la seguridad del norte para ir en su busca. Considerando la batalla que se avecina, podríamos estar ante las últimas escenas del "Matarreyes".

FUEGO VALYRIO

La sustancia de los alquimistas de King's Landing fue definitiva en la defensa de la ciudad contra Stannis Baratheon, así como para sacar del juego al Hight Sparrow y sus seguidores. Si la defensa de Cersei es arriesgarlo todo, tal y como se da a entender en el anterior episodio, necesitará todos los recursos disponibles.

EL REY PIRATA

Euron Greyjoy (Pilou Asbæk) no estuvo a la altura de los villanos previos de la historia, pero eso no significa que no jugará un rol crucial. De momento solo lo hemos conocido como aliado de Cersei, pero... ¿estamos ante una persona que puede mantener la lealtad? Recordemos que él trajo a la Compañía Dorada y ambos podrían tener sus propios planes para Westeros.

LIBRES E INDEPENDIENTES

Estar bajo el gobierno de King's Landing no parece haber sido beneficioso para la casa Stark. Sansa (Sophie Turner) trae este tema al debate cuando le pide a Daenerys la independencia del norte al finalizar la guerra, algo que la Madre de Dragones no parece dispuesta a siquiera considerar.

CUERVO DE TRES OJOS

Tras la caída del Rey de la Noche y su ejército de muertos vivientes, el rol de Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) queda en una posición complicada. ¿Cómo vivirá el resto de sus días aquel que se hace llamar "La memoria del mundo"? Puede la clave esté en la conversación no televisada que sostuvo con Tyrion en el episodio 8x02.

EL TRONO DE HIERRO

Forjado por Aegon el Conquistador con las espadas de sus enemigos derrotados, el Trono de Hierro es el objeto más preciado en Westeros; símbolo de poder y, al mismo tiempo, metáfora sobre lo difícil de gobernar, pues se trata de un asiento muy incómodo que incluso hiere a los gobernantes que lo ocupan. Daenerys lo quiere, pero Cersei y sus aliados conspiran contra ella. Jon (Kit Harington) no busca el poder, pero sus seguidores quieren hacerlo rey. Cualquier cosa puede ocurrir en los próximos episodios.

"Game of Thrones" transmite nuevos episodios los domingos por la noche en HBO.