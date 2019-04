"Game of Thrones": ¿es Cersei Lannister tan inteligente como ella cree?

Cersei Lannister (Lena Headey) es la más cruel antagonista de la serie "Game of Thrones". La reina de "The Seven Kingdoms" es la más temida de Westeros, y con justa razón. Ha destruido y se ha vengado de cada persona que ha atentado contra ella y su reinado. Su poder radica en las estrategias que planea, sin embargo, las últimas decisiones que ha tomado -desde que murió su padre- ponen en tela de juicio si esas tácticas eran realmente suyas o si era influenciada por él.

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS]

Cersei Lannister, la actual reina de Westeros, es hija del fallecido Tywin Lannister, uno de los pocos jugadores meticulosos en "Game of Thrones". A lo largo de las siete temporadas se ha visto la evolución de este personaje hasta convertirse en lo que soñaba desde niña: ser reina.



Contrajo matrimonio con Roberth Baratheon, quien fue rey de Westeros. Con él, en realidad con su hermano Jaime, tuvo tres hijos: Joffrey, Myrcella y Tommen Baratheon, y crecieron relativamente bien y felices hasta la muerte de su esposo.

Tras la fallecimiento del rey, las guerras por quién será el nuevo heredero del Trono de Hierro empezaron. Cersei y su padre intentaron que la corona se mantenga entre los Lannister, sin embargo, existía una profecía que dictaba que sus tres herederos serían asesinados, y así sucedió.

TYWIN COMO MAESTRO

El padre de Cersei lo tenía calculado y era como un cuidadoso jugador de ajedrez, jamás perdía y no dejaba que sus impulsos fueran en contra de su casa. Fue Mano del rey y un gran estratega de guerras. Cersei y Jaime, su otro hijo, fueron parte de su juego hasta el final de sus días. Cersei lo admiraba y fue su maestro en el arte de las estrategias.

"Game of Thrones". En la séptima temporada Sansa Stark imita el peinado de Cersei Lannister en episodios previos. (Fotos: HBO) hbo

CERSEI, LA ESTRATEGA

Cersei no ha necesitado empuñar una espalda para ganar, pues siempre ha tenido una gran estrategia para lograr su objetivo. Pareciera que tuviera siempre un plan para salirse con la suya, sin embargo, desde que su padre fue asesinado en la cuarta temporada en manos de su odiado hermano Tyrion, la reina la ha pasado mal.

Las malas decisiones de Cersei en la cuarta temporada, empezaron a cobrar frutos en la quinta temporada. Para ser más exactos desde que permitió que el Gorrión Supremo y toda la fuerza religiosa ingrese al Desembarco del rey, para evitar pagar el dinero que le debía la corona a la Fe.

Esa Fe ya estaba extinta en Westeros gracias a Jaehaerys I luego de todos los problemas que causaron durante los reinados de Aenys I y Maegor el Cruel. Cersei Lannister, consciente o no de la historia, la reinstaura, siendo víctima de un juicio por sus "pecados".

Gorrión Supremo la encarcela y promete liberarla si accede a realizar un paseo de penitencia a través de las calles de Desembarco del Rey. Cersei acepta y camina desnuda por las calles de capital.

Cersei Lannister se encuentra más sola que nunca. (Fotos: HBO) hbo

Este hecho la marcó, y como consecuencia deja que sus emociones empañen su juicio. En lugar de aceptar el matrimonio entre su hijo Tommen y Margaery Tyrell, cuya familia pudo ser un gran aliado para los Lannister, decide matar todo ese linaje junto al Gorrión Supremo y todos sus seguidores, usando con un gran fuego valirio. Esto tiene como consecuencia que su único hijo vivo se suicide al saber que su amada Margaery falleció en la explosión.



Lena Headey interpreta a Cersei Lannister en la serie "Game of Thrones". (Foto: Agencias)

Luego, las malas decisiones empezaron a llegar solas, una tras otra. A pesar de haber visto a un caminante blanco, decide no apoyar la guerra que tendrá Jon Snow y Daenerys Targaryen contra ellos. Jaime Lannister, probablemente su único aliado fiel y que nadie puede comprar con dinero, intenta hacerle entrar en razón, pero es vano. Su amante y hermano, decide dejarla para pelear por los vivos.

Equivocadamente, Cersei cree que su reciente adquisición: Compañía dorada, mercenarios por dinero, será lo suficientemente fuerte para protegerla de la noche más larga, o peor aún, podrá usarla contra Daenerys para derrotarla cuando el Ejército de los muertos la debilite, y así sentarse, de una vez por todas, en el Trono de Hierro.

La soberbia es una mala consejera a la hora de tomar decisiones cruciales.