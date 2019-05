"Game of Thrones": Conleth Hill tiene sentimientos encontrados sobre el quinto episodio

Una mezcla de sentimientos. Así es como Conleth Hill describe su participación en el quinto episodio de la última temporada de "Game of Thrones".

¡ALERTA DE SPOILERS!

En una nueva entrevista con el portal de noticias Entertainment Weekly, el actor que interpreta a Varys en la serie de HBO explicó cómo se siente con el desenlace de su personaje en la ficción.

"Una mezcla de todo. Parte de mí no quería que terminara. Otra parte de mí pensaba: 'Esto es muy bueno', mientras que también decía: 'Dios, esto apesta'. Es agridulce. Ahora que he tenido tiempo de analizarlo, creo que es un bueno", respondió el intérprete irlandés cuando le preguntaron su primera reacción cuando leyó el guion de la última temporada de "Juego de Tronos".

Muerte de Varys en Game of Thrones. (VIdeo HBO)

En la misma conversación, Hill agregó que se tomó de manera "muy personal" la muerte del personaje. "Lo tomé como persona, no como actor o artista. Comprendí las reacciones de actores que habían estado en la misma posición. No puedes evitar sentir que has fallado de alguna manera, que no has estado a la altura de alguna expectativa de la que no sabías [...]".

MÁS AMENAZAS

Recordemos que hace unas semanas, el artista brindó otra entrevista al portal TV Line en la que advirtió que los White Walkers no son la única amenaza que queda en Westeros.

"No se está hablando de ella [Cersei] y es la mayor amenaza para la estabilidad. Incluso, desde el final de la temporada siete", dijo.

El artista indicó que su personaje (Varys) ha pasado mucho tiempo al lado de Cersei ofreciendo consejos y que "se siente asustado de ella". "Varys es consciente de lo peligrosa que Cersei es y de lo mala que puede llegar a ser", indicó.